范冰冰睽違兩年登封霸氣銳減！　一頭亂髮出鏡眼神超哀怨

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星范冰冰走過逃稅風波後再起，聲勢卻大不如前，近日她暌違兩年後首次登上大陸雜誌封面，范冰冰以中分長直髮出鏡，近距離拍攝下妝容清淡毫無修飾，不僅身型瘦了一大截，且過往霸氣鋒芒銳減，此次復出也掀起網友正反面評價。

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范冰冰在前年（2018）因捲入逃稅風波銷聲匿跡，復出後也鮮少有合作找上門，近期才終於等到她暌違兩年首次登封。此次出鏡大陸時尚雜誌「精品購物指南」封面，范冰冰以頗具知性的中分長髮亮相，且妝容清淡之餘靈動雙眼不打折扣，任憑秀髮迎風拂面，眼裡似乎還水汪汪讓人相當憐惜。可見過往「國際范」的氣場不再，這回范冰冰換上Givenchy紀梵希2020春夏淺紫色裙裝，蓬蓬袖與深V剪裁勾勒性感線條，以側坐方式出鏡，呈現簡潔美感。

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換個造型，范冰冰再演繹白色高腰魚尾裙，裙襬不規則收尾方式與上窄下寬的設計將身型完美包覆，更露出中空腰身線條，白皙肌膚與黑色長版西裝外套相呼應，除了身材對比過去明顯瘦了一大截，並且范冰冰眼神表現力更為深邃，少了鋒芒卻內斂不少。

雖然因逃稅風波影響范冰冰人氣下滑，不過此次封面曝光之後，仍是火速登上微博熱搜，網友持著兩極態度，部分認為范冰冰精緻五官毫無缺點，氣場仍舊無敵，也有網友表示，亂髮憔悴，過往霸氣已經消失。