唐老鴨86歲生日！超萌玩偶、手提零食盒　還有奇奇蒂蒂一同慶祝

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、runatown.com

迪士尼經典角色唐老鴨即將在今年6月9日迎來86歲生日！為了慶祝，日本的迪士尼商店以「唐老鴨生日」為主題，推出一系列商品，唐老鴨戴上生日帽的樣子超可愛，旁邊還有奇奇蒂蒂一起共襄盛舉，品項大多與慶祝生日相關，好多款都想收。

#娃娃系列

唐老鴨絨毛玩偶頭戴生日帽、手拿杯子蛋糕，慶祝生日的模樣比平常更可愛。除了一般玩偶，還有一款唐老鴨娃娃後背包，同樣是戴著生日帽的造型，讓你把唐老鴨隨身背著走。

▲唐老鴨絨毛玩偶售價4,180日圓（約台幣1,146元）、玩偶後背包售價5,390日圓（約台幣1,478元）。



一起參與生日趴的還有超萌的奇奇蒂蒂，他們的絨毛玩偶一樣戴著生日帽、手捧著蛋糕，好想把他們跟唐老鴨全收。

▲奇奇蒂蒂玩偶售價2,200日圓（約台幣603元）。



覺得單純的娃娃很無用，可以看看玩偶造型衛生紙套，這款是趴睡的唐老鴨，閉眼表情軟萌、無害，背上則坐著調皮的奇奇蒂蒂，用它來裝衛生紙實在太Q。

▲唐老鴨衛生紙套售價4,290日圓（約台幣1,176元）。

#包包系列

抽繩收納袋組內含兩款，一個是比較大的唐老鴨造型，另一個是較小的奇奇蒂蒂款，收納袋印著他們的臉，用抽繩把袋子束起來時，看起來就像戴著生日帽！

▲抽繩收納袋組售價2,420日圓（約台幣663元）。



唐老鴨造型小提袋是摺疊設計，主要用來裝手機，也可以存放票卡，提帶是銀鍊條，看起來精緻可愛。

▲唐老鴨小提袋售價3,520日圓（約台幣965元）。



另外還有帆布側背包和小型收納袋，都是白底印上色彩繽紛的唐老鴨慶生圖案，特別的是，這兩款都掛上紅、橘、藍三色小彩帶，超有生日氛圍。

▲帆布側背包售價3,190日圓（約台幣875元）、小收納包售價1,760日圓（約台幣482元）。



#生日必備

這系列商品以生日主題發想，推出許多生日必備的用品，像是唐老鴨立體生日卡片，正、反、底部都印上豐富圖案，壽星收到絕對超開心。

▲立體生日卡片售價495日圓（約台幣135元）。



還有慶生會用到的環保飲料杯，以及裝在可愛鐵盒裡的零食，鮮豔配色看了心情大好，一同感受到唐老鴨慶生的喜悅。

▲環保飲料杯售價880日圓（約台幣240元）。



▲零食禮盒售價1,728日圓（約台幣474元）。

《PEANUTS》漫畫裡的人氣主角史努比，也在今年迎來70周年，為了紀念有推出各式各樣的特別款周邊商品，非常值得收藏。其中一系列「史努比VARIARTS」公仔模型就不斷推出新造型，目前最新的兩款以秋天楓葉為主題，一款是身上印滿楓葉的半透明史努比，另一款則是印了70周年紀念字樣和漫畫插圖的橘色史努比，這系列售價3,278日圓（約台幣899元），開放預訂到7月21日。

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