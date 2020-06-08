fb ig video ETtoday search mobile

唐老鴨86歲生日！超萌玩偶、手提零食盒　還有奇奇蒂蒂一同慶祝

>

編輯／Emily　圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、runatown.com

迪士尼經典角色唐老鴨即將在今年6月9日迎來86歲生日！為了慶祝，日本的迪士尼商店以「唐老鴨生日」為主題，推出一系列商品，唐老鴨戴上生日帽的樣子超可愛，旁邊還有奇奇蒂蒂一起共襄盛舉，品項大多與慶祝生日相關，好多款都想收。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

#娃娃系列

唐老鴨絨毛玩偶頭戴生日帽、手拿杯子蛋糕，慶祝生日的模樣比平常更可愛。除了一般玩偶，還有一款唐老鴨娃娃後背包，同樣是戴著生日帽的造型，讓你把唐老鴨隨身背著走。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲唐老鴨絨毛玩偶售價4,180日圓（約台幣1,146元）、玩偶後背包售價5,390日圓（約台幣1,478元）。

一起參與生日趴的還有超萌的奇奇蒂蒂，他們的絨毛玩偶一樣戴著生日帽、手捧著蛋糕，好想把他們跟唐老鴨全收。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲奇奇蒂蒂玩偶售價2,200日圓（約台幣603元）。

覺得單純的娃娃很無用，可以看看玩偶造型衛生紙套，這款是趴睡的唐老鴨，閉眼表情軟萌、無害，背上則坐著調皮的奇奇蒂蒂，用它來裝衛生紙實在太Q。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲唐老鴨衛生紙套售價4,290日圓（約台幣1,176元）。

#包包系列

抽繩收納袋組內含兩款，一個是比較大的唐老鴨造型，另一個是較小的奇奇蒂蒂款，收納袋印著他們的臉，用抽繩把袋子束起來時，看起來就像戴著生日帽！

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲抽繩收納袋組售價2,420日圓（約台幣663元）。

唐老鴨造型小提袋是摺疊設計，主要用來裝手機，也可以存放票卡，提帶是銀鍊條，看起來精緻可愛。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲唐老鴨小提袋售價3,520日圓（約台幣965元）。

另外還有帆布側背包和小型收納袋，都是白底印上色彩繽紛的唐老鴨慶生圖案，特別的是，這兩款都掛上紅、橘、藍三色小彩帶，超有生日氛圍。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲帆布側背包售價3,190日圓（約台幣875元）、小收納包售價1,760日圓（約台幣482元）。

#生日必備

這系列商品以生日主題發想，推出許多生日必備的用品，像是唐老鴨立體生日卡片，正、反、底部都印上豐富圖案，壽星收到絕對超開心。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲立體生日卡片售價495日圓（約台幣135元）。

還有慶生會用到的環保飲料杯，以及裝在可愛鐵盒裡的零食，鮮豔配色看了心情大好，一同感受到唐老鴨慶生的喜悅。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲環保飲料杯售價880日圓（約台幣240元）。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲零食禮盒售價1,728日圓（約台幣474元）。

《PEANUTS》漫畫裡的人氣主角史努比，也在今年迎來70周年，為了紀念有推出各式各樣的特別款周邊商品，非常值得收藏。其中一系列「史努比VARIARTS」公仔模型就不斷推出新造型，目前最新的兩款以秋天楓葉為主題，一款是身上印滿楓葉的半透明史努比，另一款則是印了70周年紀念字樣和漫畫插圖的橘色史努比，這系列售價3,278日圓（約台幣899元），開放預訂到7月21日。

▲唐老鴨生日系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

►新北最大百貨「宏匯廣場」樓層佈局公開　53間餐飲、2500坪室內遊樂場好狂

►迪士尼折疊椅好療癒！大頭米奇、維尼擺著是玩偶　掀開一秒變沙發

關鍵字：

迪士尼, 唐老鴨, 奇奇蒂蒂, 玩偶, 娃娃, 包包, 雜貨
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

長得沒人家漂亮？更要用這8種方法提升「氣質」才能贏

長得沒人家漂亮？更要用這8種方法提升「氣質」才能贏

絕不能心軟！拒絕追求的4大守則　不夠狠男生看不懂

絕不能心軟！拒絕追求的4大守則　不夠狠男生看不懂

需要療癒小物寵愛自己　海綿寶寶、米老鼠彩妝可愛到炸 有「內臟脂肪」再瘦都有胖小腹　4招讓體內更健康 最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到 奧斯塔羅12星座一周運勢0608-0614　雙魚有意外之財、單身處女迎來新桃花 朴敏英不是天生小V臉！下巴線條全靠按摩5步驟　瘦咬肌、粗脖子1周有感 理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它 夏天就要穿「運動涼鞋」！蔡依林同款、粉紅色系6個品牌必買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面