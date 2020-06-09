范冰冰38歲仍然像少女！「眼部保養法」5步驟大公開　熬夜不怕有黑眼圈

眼神就像女人的魅力來源，若是沒保養好，出現皺紋與鬆弛，視覺年齡立刻老10歲！有著美容狂魔之稱的范冰冰，明明步入38歲熟齡肌膚卻像20歲大學生，就連每天熬夜也沒有黑眼圈！范冰冰宅在家也不怕養出熊貓眼！小紅書親授5大「眼部保養法」，不只保養前的打底是關鍵，原來眼膜不能隨便亂敷！



玻尿酸打底



平時因為工作時間，時常需要熬夜通宵的范冰冰，說起眼部保養，可不比專業美容師遜色 ~ 明明已經將近40歲熟齡，眼周竟然一點暗沉與細紋都沒有！原來女神靠的不只是眼霜！每天夜間清潔流程結束後，范冰冰一定會用化妝水先淨膚保濕，接著再用玻尿酸精華打底，玻尿酸有很好的保濕效果，在保養前薄薄拍上一層還有改善眼周細紋的功效。



精油熱敷



打底保濕做好了，想要退去眼下的黑眼圈，這一步可要牢牢記住！有了玻尿酸保濕後，范冰冰還會取5-6滴保養精油，在手心搓揉溫熱後輕輕按摩敷上眼靜待15秒後放鬆，連續以精油熱敷個2-3回，保養精油的香氣能舒緩緊繃、疲憊的心神，而熱敷的動作則能促進眼周的血液循環，對於消散黑眼圈很有效呢 ~



提拉按摩



天啊 ~ 做到第二步儂編就已經心力交瘁，不得不說，女神的臉蛋真的不是一天速成的吶 ~ 到了第三步，也是眾多女星居家保養一定會有的基本環節，那就是穴道按摩！趁著精油還沒完全吸收的時候，借著精油的滑順度，將手指併攏，接著利用手指在眼窩與眼下的位置橫向提拉按摩，最後分別輕輕揉壓眉頭的攢竹穴、眉中的魚腰穴、眉尾的絲竹空穴和太陽穴位置，每邊5-8分鐘，這動作不僅能減緩眼袋去除水腫，同時還能改善魚尾紋！不過范冰冰也提醒，按摩時要慢慢地撥開眼袋和皺紋，並且下手要輕！才不會一不小心拉出更多皺紋喔！



眼膜挑選



身為面膜狂熱分子的范冰冰，按摩完眼周，一定會再上一次玻尿酸精華在眼周，並敷上一片強效眼膜！不過說起眼膜的挑選，范冰冰可講究的呢 ~ 她就分享，自己挑選眼膜時，最注重的就是肌肽和海百合這兩個成分，肌肽可以抵禦藍光，而海百合則可以從根源抑制黑色素的沉澱，代謝暗沉色素，如此一來，每天下班後敷上一片，即使熬夜通宵也不怕變成熊貓眼。



眼霜封存



最後最後，所有的打底、提拉、護膚程序都已備妥後，范冰冰最後一步會將臉上殘餘的精華擦去，並在睡前擦上化妝水、眼部精華與眼霜，藉由手部輕輕拍打吸收，封存眼周水分之餘，也確保前面補進去的滋養沒有流失，看到這，儂編不得不佩服，光是眼部保養的程序就這麼繁瑣，難怪能步入熟齡依舊沒有老態！( 跪 )



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／范冰冰小紅書



【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 范冰冰懶在家也能水噹噹！5款「開架保濕面膜」推薦，一片就能抵所有

延伸閱讀 : 范冰冰素顏也不怕！親自示範酒粕面膜怎麼用，原來清洗前要加上

延伸閱讀 : 髮量少顯老？壓力大出現白髮？范冰冰用「吃的」只要3周就能養出豐盈