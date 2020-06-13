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張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星

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▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

日前出演懸疑驚悚新作《緝魂》的張鈞甯，在最新劇照中以一頭俐落又個性的短髮亮相，不少網友驚呼：不愧是女神，連帥氣短髮都輕鬆駕馭！億萬票房導演程偉豪表示，為了讓飾演「幹練重案組刑警」的張鈞甯，形象更鮮明，提出了「剪短髮」的想法，沒想到她一口答應，更一派輕鬆表示。繼高中後沒剪過那麼短！已經開始期待女神在新戲《緝魂》中會有什麼精湛演技了～

女星剪短髮人氣更高

髮型決定了個人氣質、給人的整體形象，對於每個女藝人而言，髮型根本是她們的命～相較溫柔婉約的長髮而言，幹練率性的短髮是較少女藝人嘗試的風格！今天儂編整理了7位剪了短髮後更受粉絲喜愛的女藝人，一起來看看有哪些女藝人短髮比長髮更亮眼～

周冬雨

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

周冬雨的長髮形象在觀眾眼裡並沒有留下太深刻的印象，更曾有網友表示：周冬雨是被長髮耽誤的女明星代表！長髮的周冬雨看起來十分清秀，短髮的她則看起來較有她的獨特魅力，甚至有視覺逆齡成長作用，在先前火紅的電影《少年的你》中飾演高中生也一點都不違和。

賴雅妍

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

短髮的賴雅妍…是超帥歐爸吧！幾年前出演《等一個人咖啡》、《愛上哥們》時，賴雅妍曾以帥氣短髮亮相，當時帥度直逼線上男藝人的她，擄獲了眾多少女的心，人氣飆升！長髮的賴雅妍同時也是氣質女神，能完美駕馭兩種男女通吃髮型的賴雅妍真是太厲害了！

郭采潔

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

提到短髮女星一定會想到郭采潔！想當初她頂著長髮和厚瀏海以歌手身份出道，後來剪了短髮後跨足戲劇圈， 出演各式電視、電影作品表現亮眼，熱門系列電影《小時代》中的造型記憶度就超高！郭采潔的精緻小臉和深邃的五官真的很適合俏麗短髮～

孫儷

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

甄嬛娘娘孫儷號稱短髮美代表，同樣也被譽為被長髮耽誤的女星之一，粉絲們對她的長髮造型都比較不熟悉。已經維持多年短髮造型的她，最近在熱播劇《安家》中的短髮造型更是越剪越短，率性俐落的她觀眾依然買單！

郭雪芙

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

郭雪芙在出道時便以短髮亮相，短髮造型更能讓小臉的她凸顯五官，更有記憶點！自出道以來，郭雪芙可說是嘗試了各種短髮的可能性，從萌系空氣瀏海短髮到冷豔時尚的俏麗短髮都能駕馭～

金多美

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

金多美在最近火紅的韓劇《梨泰院 Class》中，為了還原漫畫中的女主角造型，剪了個性短髮還挑染了金色，粉絲們對這造型愛不釋手！回頭看過去金多美的黑長髮造型，彷彿另外一個人，許多網友表示她好像更適合短髮！不過不管是什麼造型，粉絲應該還是會因為她的精湛演技繼續喜歡她～

高俊熙

▲▼氣質女神張鈞甯為新戲剪20公分變帥髮！盤點7位被長髮耽誤的女明星，來看有誰上榜！（圖／Bella儂儂提供）

自從在熱門韓劇《她很漂亮》中以短髮亮相後，高俊熙則有完美短髮女神之稱，人氣直直飆升！高俊熙的短髮造型多變，每一款造型都成為女孩們眼中的時尚指標，簡直是髮型教科書！想改變成短髮造型的女孩跟著她就對了～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、微博、Netflix、威視電影
編輯整理：何偉寧

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：冬天短髮髮型這樣變！4款超適合高領毛衣髮型推薦，風再大也不怕亂
延伸閱讀：張鈞甯為新戲《緝魂》斷17年秀髮！俐落短髮造型曝光，網友驚呼：最帥女警
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關鍵字：

髮型, 短髮, 俏麗, 造型, 短髮女星, 張鈞甯
fashion.net

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