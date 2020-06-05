取代手搖的健康選擇！台北5間人氣「豆製品店」　調味乳、霜淇淋超香醇

天氣漸漸轉熱，消暑的好辦法除了狂喝手搖我真的想不到別的了。每天這樣一日兩杯，看看自己的肚子再看看體重機，真的不行再這樣下去了～貪嘴的你其實除了甜到不行的手搖，其實可以改喝更健康的豆漿，除了能防止便秘、控制血糖還能預防心臟病，重點熱量還比手搖低，今天開始就用豆漿來取代手搖飲料吧！



二吉軒豆乳



《二吉軒》位在熱鬧的東門永康街附近，裝潢簡單乾淨又明亮，顯眼的三角窗地帶想不注意都很難。《二吉軒》推出豆乳調味品除了美味還很美觀，抹茶豆乳、可可豆乳或是吃的顆粒的芋頭豆乳，總共多達12款每天都想讓喝一杯啊～若是想走一個更養生的路線，你可以選擇微糖豆乳或是超健康的小黃瓜豆乳，除了有超多調味豆乳，店家還有販售豆腐、豆花等多類豆製品。不過受大家喜愛的還是豆乳霜淇淋，綿密的口感但卻有著滿滿的豆香味，來到這一定要來一支！

【二吉軒豆乳】

地址： 台北市大安區麗水街8號

電話： 02 2358 1198



鄰家豆工坊



豆漿其實不是只能喝！主打非基改製作的《鄰家豆工坊》除了有多款養生豆漿外，還將豆漿變成了優格與果昔，讓害怕豆漿味的的人也敢大吃特吃。另外還有販售多款豆花，其中儂編最喜歡「黑糖紫米桂圓豆花」，其實坦白講就是傳統糖水豆花，但店家將紅糖水改成黑糖水，更增添香氣，還將配角花生換成了紫米讓人飽足感大增。最特別的是《鄰家豆工坊》竟然還有販售滷豆干、豆腐老闆真的不放過我的胃耶！

【鄰家豆工坊】

地址： 新北市永和區得和路55號

電話： 02 2232 5568



其實豆製所



搜羅了台灣各地品種黃豆的《其實豆製所》，推出一款「台灣本土黃豆豆漿」嚴選多達5款小農栽種豆子，讓你喝到最台灣的味道！除了喝豆漿一定要嚐嚐《其實豆製所》的豆花，味道超濃郁吃完後嘴巴絕對會留下滿滿的豆香味。於去年《信義A13》開幕時也同時進駐兩家店，大家下次逛街逛累了，不妨去休息一下喝杯豆漿吧！

【其實豆製所】

地址： 106台北市大安區瑞安街274號

電話： 02 2706 3065



豆舖子



《豆舖子》是儂編覺得裡面最有趣特別的！主推商品不在是豆漿本人了，而是推出豆漿饅頭或是更營養的豆渣饅頭，讓原本平淡到不行的饅頭味道大大提升，更多了豆子的香氣，還創造出多款特殊口味豆漿紅豆起司饅頭、豆漿雜糧紫薯饅頭。除了饅頭美味外，《豆舖子》的芋頭也堪稱一絕，芋頭泥包、芋頭奶酥饅頭也是熱銷商品之一，這禮拜週休就來《豆舖子》來一場台式下午茶，喝豆漿配饅頭吧！

【豆舖子】

地址： 台北市大安區光復南路292之1號

電話： 02-2711-0959



初豆製漿所



《初豆製漿所》也屬於在豆漿上玩創意派的，在傳統枯燥乏味的白豆漿上加點小巧思，推出8款調味豆乳，其中最特別的是鐵觀音豆乳、金瓜豆乳，想喝點與眾不同的味道一定要來嘗試看看！在這喝豆漿除了可以搭配豆花以及特殊的鹽滷木棉豆腐，還能搭配清爽系列經典火腿三明治，超適合早餐來一套的！

【初豆製漿所】

地址： 220新北市板橋區民權路204號

電話： 02 8275 2999

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／初豆製漿所、其實豆製所、鄰家豆工坊、二吉軒、豆舖子



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