朴信惠直播帶貨「韓劇女主夯包」　歐陽娜娜也背同款拼輸贏

記者鮑璿安／台北報導

韓星朴信惠將在6月底推出新作《ALIVE》，昨（3日）她在個人IG直播與粉絲互動，毫無濾鏡修飾下的朴信惠五官仍是精緻，穿上百褶裙超逆齡，更親自帶貨Roger Vivier 全新包款So Vivier，該款不僅在各大當紅韓劇都找得到身影，連歐陽娜娜私服也加入撞包行列。

▲韓星朴信惠在直播中帶貨森林綠So Vivier包， 價格店洽。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

朴信惠與劉亞仁主演的活屍電影《ALIVE》上檔在即，她也在昨日開啟直播與粉絲保持互動，只見朴信惠放下微捲髮展現氣質，妝容清淡之餘五官甜美精緻，造型則選擇翻領上衣搭配百褶裙，逆齡打扮讓人眼前一亮。而最大亮點莫過於手上提著的So Vivier包款，出自Roger Vivier 2020春夏最新系列，硬挺輪廓下以招牌奢華方扣點綴，包內充足空間更能容納電腦以及文件，實用與時尚兼具晉升OL最愛包款。

▲當紅三大韓劇 《夫妻的世界》與《愛的迫降》以及《The King：永遠的君主》中都有So Vivier身影，撞色皮革包NT$109,900。（圖／愛奇藝截圖）

▲歐陽娜娜也撞包。（圖／翻攝自微博）

韓劇迷們一定不陌生，So Vivier在《夫妻的世界》與《愛的迫降》以及《The King：永遠的君主》中頻繁出現，女主角金喜愛與孫藝珍、鄭恩彩都曾背著同款演出，以黑色款式搭配長版風衣彰顯俐落度，而單邊手挎設計更方便拎起，輕鬆打造幹練氣息。就連女星歐陽娜娜也在私服中相中與朴信惠同花色款式，不同之處在於歐陽娜娜穿著隨興低領T恤搭配黑色外套，並以斜背方式呈現，少了朴信惠的小女人氣質，多了個性，即便兩人撞包風格卻截然不同。

在 Instagram 查看這則貼文 NANA（@nanaouyang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 9:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 NANA（@nanaouyang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 上午 4:18 張貼

此外，歐陽娜娜私下名牌包也不少，日前就背上Louis Vuitton 旗下PETITE MALLE包款彰顯星味，立體輪廓完美還原品牌行李箱樣貌，黑白中性色調不分性別皆可演繹。換身造型，歐陽娜娜再以CELINE灰色條紋西裝外套搭配黑褲，大展成熟女人味，一旁則放著品牌 16 bag，顯然收割各大精品包不怕撞款，混搭造型相當俐落。

►3步驟神補救「過期票券」