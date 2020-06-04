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王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡

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▲▼ 王心凌 。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

▲王心凌錄音日精心打扮，戴勞力士錶、穿新買的香奈兒涼鞋、拎Dior包。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

記者陳雅韻／台北報導

王心凌近來忙著錄音，雖處於工作模式，打扮依然不隨便，她大方於IG與粉絲分享穿搭品牌，她穿一件簡單的T恤搭配Alexander Wang破褲，搭配剛買的香奈兒（CHANEL）涼鞋，同時戴上當紅的Ruslan Baginskiy帽與Dior包，全身上下都是時尚好貨，總值逾80萬元。

▲▼ Rolex 。（圖／翻攝Rolex官網）

▲王心凌戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶黃金鋼款，578,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

當中最貴重的行頭是勞力士（Rolex）578,000元的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶黃金鋼款，搭配黑色錶面及蠔式錶帶，18K黃金外圈上為測速計，此計時腕錶於1963年為專業耐力賽車手所需而生，至今仍歷久不衰，為品牌經典之作，王心凌常交換戴此款勞力士與Richard Mille鑽錶。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Lady D-Lite黑色籐格紋刺繡帆布中型提包140,000元（左，背帶需另購），王心凌另加購黑白色刺繡帆布寬背帶33,000元。（圖／Dior提供）

而王心凌剛買的香奈兒涼鞋，為小羊皮與繩構成的休閒風設計，孫芸芸也有同款式的黑色涼鞋，價格約35,800元；另一搶眼精品是Dior價值140,000元的Lady D-Lite黑色籐格紋刺繡帆布中型提包，她另外加購33,000元黑白色刺繡帆布寬背帶，可拎亦可背，實用且時尚。

關鍵字：

王心凌, Rolex, 勞力士, Dior, CHANEL, 香奈兒
fashion.net

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