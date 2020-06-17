爆米花竟然也上榜？想瘦不用忌口的5種高纖維零食

最近宅在家、宅在辦公室不出門嘴裡吃進的零食越來越多，身上的贅肉也越來越猖狂！想瘦也不用忌口戒零食！上班族必看5大高纖維瘦身「零食」，就連爆米花也是超級減肥食物？居家減脂別再有一餐沒一餐，選對食材，即使午後來點下午茶也毫無罪惡感。



鷹嘴豆



很多人飯後就會習慣嗑點瓜子和堅果解解嘴饞，但看似小巧零負擔的瓜子，吃著吃著一不小心就會吃進過多的鹽分與熱量！想解嘴饞這次不如改吃這個！鷹嘴豆，又名馬豆，過去最常用在印度等中東國家的料理當中，但它爽口帶點清香的特性，近年也有許多人會將它作為零食來食用。別看它小小一顆，裡頭可是富含滿滿高纖維營養，光是100g就提供7.6g的膳食纖維，當作下午茶適量食用，不僅能補足蛋白質攝取，還能增添飽足感，是現代女生的熱門瘦身零食呢！



地瓜薯條



地瓜又稱食物之后，豐富的高纖維及營養，不只是主食的最佳替代品，屬於澱粉類的它不論是當作正餐取代白飯，又或者午後作為下午茶，那綿密的口感真的會讓人忍不住一口接一口。上班族們，別再吃加工零食！想要維持身材，可以將地瓜切成條狀蒸熟，或者用氣炸鍋將地瓜乾炸成薯條，切記製作過程中不要加糖、鹽等複雜調味料，這樣一來即使多吃幾口也不怕帶來熱量負擔喔！



爆米花



甚麼！沒在跟儂編開完笑吧？過往總被營養師、瘦身專家視為體重剋星的高熱量爆米花，竟然也上榜？其實啊，電影院爆米花熱量之所以會那麼高，是因為上頭包覆著滿滿的糖衣、奶油與調味劑，若是脫下複雜的調味，爆米花本身可是高纖維零食首選呢！每100g就富含14.5g膳食纖維的它，不論熱量、負擔都比加工零食來得少，甚至那酥脆的口感還能滿足午後的口腹之慾，作為辦公室零食再適合不過！但用量上也要注意，任何食物吃過多都還是會造成反效果呦！



蒟蒻絲



蒟蒻絲一直以來都是減肥、輕食主義者的首選，清脆爽口的口感不只咀嚼時超療癒，搭配茶水或是主餐一起食用還能增加飽足感，控制熱量攝取，但妳知道嗎？100g的蒟蒻絲中竟然富含4-6g的大量膳食纖維，不僅吃下肚零負擔，裡頭的水溶性纖維還能填補妳的飽足感，促進消化，很適合像儂編這種久坐辦公室的上班族呢！



無花果乾



無花果在日本人眼中又稱為長壽水果，其來由正是因為無花果中含有豐富的抗氧化物質，與維生素C、E，以及大量膳食纖維，作為零食食用那淡淡的酸甜口感還能刺激食慾，增加飽足感，不過食用上要小心的是，無花果中也藏有高濃度草酸鹽，吃多了可能會帶來腹瀉的困擾，建議一天食用量最多不超過3-4個，才能瘦得健康零負擔。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest



【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 《三生三世枕上書》迪麗熱巴不健身靠「煮飯」減肥？私房瘦身菜單公開，就連零食都自己DIY

延伸閱讀 : 《梨泰院Class》女神權娜拉108cm長腿保養術大公開！5招維持魔鬼身材的秘訣

延伸閱讀 : 靠吃7天瘦8公斤？國外超火「GM Diet」飲食減肥法，無需運動一週超有感