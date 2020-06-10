盤點9款「無毒護唇膏」　親民百元價，幼童孕婦也能安心用

護唇膏是許多人的日常必需品，但根據《香港消費者委員會》日前公布的檢測報告指出，市面上80%的護唇膏都含有疑似會致癌的有害礦物油成分：MOSH（礦物油飽和碳氫化合物）或MOAH（礦物油芳香碳氫化合物）。其中許多人愛用的「凡士林深層修護潤唇膏」榮登最「毒」榜首，內含的礦物油混合物竟超標達4倍之多。

不過，大家千萬別心慌，在眾多護唇產品中還是有9款被評選為無毒安心牌，就讓儂編一次報給你知！



Burt's Bees小蜜蜂爺爺

蜂蠟護唇膏

「平均每秒賣出一支」的Burt's Bees蜂蠟護唇膏，多年來蟬聯熱銷排行榜，主打能修護唇部乾裂和脫皮問題，以蜂蠟、椰子油、乳油木果油為主要成分，能有效調理唇部細紋，讓雙唇達到長效飽水滋潤。但讓無數網友愛不釋手的原因，是不同於一般護唇膏常帶有黏膩感，有著淡淡薄荷涼感的蜂蠟護唇膏，擦起來非常舒服。



Melvita蜜葳特

黃金堅果油潤澤護唇膏

法國植物油保養專家Melvita蜜葳特，主打有機天然植萃，在Dcard和小紅書上屢獲好評，其中品牌最經典的產品非「摩洛哥堅果油」莫屬。這款護唇膏不僅富含摩洛哥堅果油，能強化唇部肌膚保水屏障，更添加乳油木及葵花油與天然蜂蠟，深層潤澤與防護，還能改善許多女孩最在乎的唇紋問題。



Lavera 德國然薇

潤唇膏

有機護膚品牌然薇Lavera的潤唇膏，是許多人到訪歐洲必買的超夯伴手禮，強調以豐富滋養型荷荷巴和乳油木果油製成，內含有機天然甜杏仁油和金盞花萃取之精華油能有效舒緩敏感的雙唇，防止唇部受到氣候變化而乾燥龜裂，天然卵磷脂和黃豆甘油能補充肌膚大量的水份，植物性蠟油和乳油木果油能給予雙唇深層保護，讓你即使在寒冷乾燥的冬天也不怕。



Kiss Me奇士美

Mommy 親子護唇膏（草莓）

誰說便宜沒好貨！網路代購平均每支不到160元的Kiss Me Mommy 親子護唇膏，強調為了讓媽媽寶寶都能安心使用，採用100%食品成分，不含礦物油和防腐劑。唯獨在護唇膏內加入了些許草莓口味的食用調味劑，藉此吸引平常不愛塗塗抹抹的寶寶們，讓一家大小都安心地擁有水潤嘟唇！



Dr. Hauschka德國世家

律動護唇棒

擁有近百年歷史、號稱「天然有機保養品始祖」的德國有機保養品牌Dr. Hauschka，自2019年登台就話題不斷，主打旗下所有產品的製程與研發，堅持無添加，不使用有害化學物質及防腐劑，所有原料及配方皆來自「自有的有機農場」，且只使用有機精油為香氛來源，是熱愛有機保養的天然系水水不能錯過的品牌。



The Body Shop 美體小舖

粉紅葡萄柚保濕修護唇霜

The Body Shop粉紅葡萄柚活力系列自推出以來，一直是品牌的明星商品，這款保濕修護唇霜除了散發淡淡的清爽葡萄柚果香之外，還添加了粉紅葡萄柚籽精華油、可可及乳油木果精華油等天然植萃成分，能深層密集修護、長效保持雙唇肌膚柔嫩有彈性。若你本身跟儂編一樣，也超愛葡萄柚果香的話，儂編非常推薦相同系列的粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格～



Herbacin德國小甘菊

小甘菊經典修護唇膏



使用經認證的有機德國洋甘菊及多種有效護膚植物萃取精華，Herbacin小甘菊經典修護唇膏，主打能有效舒緩乾燥的雙唇，並達到柔潤、保養、修護的功效，保持唇部肌膚潤澤。不僅同時跟護手霜、修護霜、亮膚皂名列品牌最熱銷的4大產品之一，更被許多網友奉為：「包包裡不能沒有的必備美妝好物！」



Jurlique茱莉蔻

純天然護唇霜

來自澳洲的天然有機護膚品牌茱莉蔻，本次也毫無懸念地榮登「無毒安心牌」榜單中。純天然護唇霜內含蜂蠟、霍克草及洋甘菊等成份，有效保濕、修護乾燥嘴唇，令雙唇回復柔軟潤澤。許多水水除了當護唇產品使用之外，也有人會薄擦在唇膏上當做唇蜜使用，在知名美妝成分網站《U Beauty》上甚至寫到：「內含天然油脂，可當作眼唇卸妝油使用！」



L'occitane 歐舒丹

乳油木保濕護唇膏

L'occitane 歐舒丹是最廣為人知的天然保養品牌，除了「每3秒就賣出一條的護手霜」之外，這款乳油木保濕護唇膏也是默默持續熱銷的產品之一！該系列共有推出兩種不同質地的護唇膏，分別是液狀和膏狀質地，兩者均含有10%乳油木果油，能長效滋潤唇部肌膚，薄薄塗抹一層即可讓雙唇潤澤水亮。



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