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王傳一球技不如老婆　戴TAG Heuer高爾夫球智能扳回一城

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▲TAG Heuer發表Connected高爾夫球特別版智能腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）今發表高爾夫球特別版智能腕錶，邀熱愛高爾夫球的王傳一站台，他透入新冠肺炎期間暫緩工作，天天努力打高球，成績已有顯著進步，未來還想考教練執照，但他透露真正的高手是老婆，他笑說：「以後由老婆教女兒打球就行！」

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲王傳一入手TAG Heuer Connected高爾夫球特別版智能腕錶，迫不及待上球場試試。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲王傳一熱愛高爾夫球運動，透露老婆比他還厲害。

王傳一剛入手TAG Heuer高爾夫球智能錶，已迫不及待預約打球兼測試腕錶功能，因為此款專為高球運動愛好者設計的錶款，具3D球場地圖、障礙物距離、擊球追蹤、計分卡、專業數據和開球落點區等功能，內設Wear OS by Google™的全天候線上服務，可隨時連線TAG Heuer Sport多款APP。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected高爾夫球特別版智能腕錶，84,100元。

外觀設計則展現高爾夫球運動精髓，磨砂黑色陶瓷錶圈刻有18個刻度，作為在每一球洞表現的參考；綠色裝飾細節、呈現如高爾夫球表面紋理的白色錶帶軍呼應設計主題，TAG Heuer還附上磁吸充電器、旅行專用收納錶盒、皮質白色配件盒，以及4個球座、1個高爾夫整草器、3顆泰格豪雅高爾夫球，以及一條黑色橡膠錶帶供替換。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲高爾夫球特別版智能腕錶配有磁吸充電器、旅行專用收納錶盒和皮質白色配件盒，包含4個球座、高爾夫整草器、3顆高爾夫球與1條黑色橡膠錶帶供替換。

同屬LVMH集團的HUBLOT（宇舶錶）也推出新一代BIG BANG e智能錶，鈦金屬或黑陶瓷打造錶殼，搭配AMOLED觸控螢幕，具月相萬年曆、GMT 兩地時間等傳統腕錶功能，同時搭載Wear OS by Google系统；而首波發行的8款面盤詮釋品牌與藝術的緊密關係，由藝術家Marc Ferrero創作圖像，面盤每3小時就會換色，且每逢整點面盤會出現持續5秒的動畫，增添賞玩樂趣。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT BIG BANG e智能腕錶黑色陶瓷款180,000元，推出藝術家Marc Ferrero創作的藝術面盤，每3小時改變一次顏色。（圖／Hutblot提供）

關鍵字：

王傳一, 泰格豪雅, TAG Heuer, HUBLOT
fashion.net

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