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韓國星巴克限定「繡球花系列」　田園風景隨行杯、繡球花雨傘超夢幻

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編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.kr、store.kakaofriends.com

韓國濟州島進入夏天，會迎來繽紛燦爛的繡球花季，6月初開始便能欣賞到美不勝收的花朵。韓國星巴克配合花季，特別推出濟州島限定的繡球花系列商品，圖案鮮豔的杯款、有著浪漫花瓣的雨傘、繡球花水晶球擺飾…都美到不行，讓人超想收。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

#杯子系列

「濟州島風光環保杯組」由小麥、玉米等天然材質製成，裡面有三款不同圖案的杯子。第一款有綠油油田園、鄉村小屋與繡球花，看圖就能置身濟州島的風景中；第二款畫滿繡球花，粉紅、紫、淺藍交錯在一起超夢幻；第三款畫了有濟州島特色的石牆。除了可愛豐富的插圖，杯身還寫上不同的濟州方言，讚揚當地的美。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

環保杯只適合裝冷飲，想要更方便的話，還有一款不銹鋼隨行杯，保冷又保暖，上面圖案一樣是美美的濟州島田園風景。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

#雜貨系列

夏季最需要雨傘來面對多變的天氣，這一款繡球花雨傘外層是素色，但內層暗藏玄機，竟是滿滿一片的繡球花，粉嫩色系的花朵聚集在一起超唯美，少女們看了好心動。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

想要收藏紀念品，就不能錯過水晶球杯子擺飾，底座做成星巴克馬克杯造型，上面放了顆透明水晶球，球裡有鄉村小屋和花團錦簇的繡球花，搖一搖還有雪花片飄落，會不會太夢幻。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

#吊飾系列

這系列還有兩款吊飾，一款是身穿淺紫服裝、頭戴繡球花的星巴克小熊，背著相機、變身觀光客的樣子超可愛。另一款是淺紫色迷你小背包吊飾，打開可以裝零錢、化妝品等小雜物。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

除了星巴克，擁有眾多粉絲的Kakao Friends最近也推出變身成農夫的「森林萊恩」商品，這系列有兩款透明水壺和三款馬克杯，上面都有不同的萊恩圖案，穿吊帶褲、手提竹籃和小動物互動的樣子好鄉村，看起來比原本更可愛了。水壺售價10,000韓元（約台幣245元）、馬克杯售價12,000韓元（約台幣294元）。

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

▲韓國星巴克繡球花系列。（圖／翻攝自starbucks.co.kr）

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關鍵字：

韓國, 星巴克, 繡球花, 濟州島, 隨行杯, 杯子, 雨傘
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