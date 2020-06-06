韓網票選「素顏還是好看」的女星TOP5！比宋慧喬、IU更美的是她

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@kyo1122、@dlwlrma
女明星們打扮好各個光鮮亮麗，但真正的女神可是連不化妝都漂亮，韓網DCINSIDE就舉辦票選，讓網友選出「素顏還是好看」的女明星。大家公認擁有美貌與好膚質的美女宋慧喬、IU居然還排不進前三名，快來看看TOP5到底有誰吧！
第五名：IU
IU只排在第五，有著可愛長相、白嫩肌膚的她，就算畫淡淡的妝還是很美，各種自拍照離很近也不怕暴露缺點，就算素顏還是會很好看。
第四名：宋慧喬
宋慧喬是很多人心目中的女神，美麗的五官更成為大家很愛的整型範本，出道22年還是維持一樣的凍齡美貌，沒變老的透亮肌膚讓人驚嘆！
第三名：李沇熹
先前才傳出結婚消息的女演員李沇熹也是以美貌著稱，當年還被譽為SM三大美女，從照片就能看到出她的好膚質，只化淡妝就夠美。
第二名：Red Velvet Irene
女團Red Velvet的門面Irene是公認的美女，以女團活動的時候會畫上比較艷麗的妝，但從她私下照片可以看到，沒畫什麼妝一樣超仙。
第一名：秀智
在激烈競爭中得到第一名的，就是國民初戀秀智！這可以說是實至名歸，從IG中就能看到，她素顏和化妝的模樣根本零差別，只靠天然美貌就能迷暈所有人。