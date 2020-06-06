韓網票選「素顏還是好看」的女星TOP5！比宋慧喬、IU更美的是她

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@kyo1122、@dlwlrma

女明星們打扮好各個光鮮亮麗，但真正的女神可是連不化妝都漂亮，韓網DCINSIDE就舉辦票選，讓網友選出「素顏還是好看」的女明星。大家公認擁有美貌與好膚質的美女宋慧喬、IU居然還排不進前三名，快來看看TOP5到底有誰吧！

第五名：IU

IU只排在第五，有著可愛長相、白嫩肌膚的她，就算畫淡淡的妝還是很美，各種自拍照離很近也不怕暴露缺點，就算素顏還是會很好看。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 4:14 張貼

第四名：宋慧喬

宋慧喬是很多人心目中的女神，美麗的五官更成為大家很愛的整型範本，出道22年還是維持一樣的凍齡美貌，沒變老的透亮肌膚讓人驚嘆！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2015 年 3月 月 18 日 上午 4:41 張貼

第三名：李沇熹

先前才傳出結婚消息的女演員李沇熹也是以美貌著稱，當年還被譽為SM三大美女，從照片就能看到出她的好膚質，只化淡妝就夠美。

在 Instagram 查看這則貼文 Yeonhee.lee（@yeonhee.luv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 8:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Yeonhee.lee（@yeonhee.luv）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 14 日 下午 9:07 張貼

第二名：Red Velvet Irene

女團Red Velvet的門面Irene是公認的美女，以女團活動的時候會畫上比較艷麗的妝，但從她私下照片可以看到，沒畫什麼妝一樣超仙。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 上午 4:46 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 2:50 張貼

第一名：秀智

在激烈競爭中得到第一名的，就是國民初戀秀智！這可以說是實至名歸，從IG中就能看到，她素顏和化妝的模樣根本零差別，只靠天然美貌就能迷暈所有人。

在 Instagram 查看這則貼文 숮이 （@skuukzky）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 8 日 下午 7:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 숮이 （@skuukzky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 12:55 張貼



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