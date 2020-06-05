fb ig video ETtoday search mobile

潤娥直播驚現神級美腿！碎花裙上身完全凍齡　網驚：不科學

>

▲潤娥 。（圖／翻攝自潤娥IG）

▲南韓少女時代成員潤娥度過30歲生日，穿墨綠碎花裙直播，凍齡樣貌引發熱議 。（圖／翻攝自潤娥IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓少女時代成員潤娥在5月30日度過了30歲生日，期間不忘與粉絲直播同樂，潤娥不僅梳起俏麗公主頭，穿著綠色碎花洋裝宛如鄰家女孩一般，視線向下看，更露出招牌筆直長腿，整體造型仿佛凍齡，瞬間回到少女時代初期，獲得網友大讚：「吃了防腐劑。」

潤娥近期將事業重心轉往戲劇，剛度過30歲生日的她，更親切開直播與粉絲聊天，畫面中潤娥穿著MIU MIU 2020早秋洋裝，墨綠底色與純白荷葉邊衣領相呼應，銀色排扣點綴在裙身中央豐富視覺效果，搭配蓬鬆袖口彰顯復古風格。然而裙裝屬於高腰剪裁，以放射裙襬收尾，向下看潤娥的白皙長腿大方見客，筆直腿型完全零死角，腳踩黃色高跟鞋以及白色長襪收尾，整體造型宛如洋娃娃一般，遊走於可愛與復古之間。

潤娥逆齡程度絲毫看不出已經步入30歲，她也在直播中可愛擺拍、許願吹蠟燭，精緻五官引發網友討論，「太凍齡」、「潤娥穿碎花裙好美啊」、「吃了防腐劑的臉蛋。」

同場加映 南韓碎花裙品牌

frombeginning

南韓網拍品牌frombeginning旗下推出多款碎花裙，長版剪裁再搭配上小碎花，整體效果十分清新，再注入荷葉邊或是V領等復古元素，就能打造韓妞視覺。

MONTS

同樣來自南韓的女裝品牌MONTS，受到藝人李聖經、AOA成員雪炫、庭沼珉等人公開上身演繹而走紅，旗下衣著也是走偏復古設計，包括條紋、荷葉邊、碎花元素一躍而上短版襯衫以及裙裝等單品，上身效果遊走於正式與休閒之間，也受到韓妞們喜愛。

關鍵字：

潤娥, IG, 少女時代, 南韓, MIU MIU, 洋裝, 碎花裙
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」 地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感 新包裝無法挑喜歡的口味吃！Skittles彩虹糖推「無色」限定款挺平權 9元買到爽！IKEA今起「週末限時優惠」麵包碟、給皂器都銅板價 潮男必備！Nike用工廠垃圾做鞋　「Space Hippie」環保系列超前衛 元斌42歲長這樣？最新高清近照釋出網暴動：絕對吃了防腐劑 SUQQU同時引進英國、伊勢丹限定色　超美「奶茶色漸層頰彩」被搶翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面