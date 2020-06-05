潤娥直播驚現神級美腿！碎花裙上身完全凍齡　網驚：不科學





▲南韓少女時代成員潤娥度過30歲生日，穿墨綠碎花裙直播，凍齡樣貌引發熱議 。（圖／翻攝自潤娥IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓少女時代成員潤娥在5月30日度過了30歲生日，期間不忘與粉絲直播同樂，潤娥不僅梳起俏麗公主頭，穿著綠色碎花洋裝宛如鄰家女孩一般，視線向下看，更露出招牌筆直長腿，整體造型仿佛凍齡，瞬間回到少女時代初期，獲得網友大讚：「吃了防腐劑。」

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潤娥近期將事業重心轉往戲劇，剛度過30歲生日的她，更親切開直播與粉絲聊天，畫面中潤娥穿著MIU MIU 2020早秋洋裝，墨綠底色與純白荷葉邊衣領相呼應，銀色排扣點綴在裙身中央豐富視覺效果，搭配蓬鬆袖口彰顯復古風格。然而裙裝屬於高腰剪裁，以放射裙襬收尾，向下看潤娥的白皙長腿大方見客，筆直腿型完全零死角，腳踩黃色高跟鞋以及白色長襪收尾，整體造型宛如洋娃娃一般，遊走於可愛與復古之間。

潤娥逆齡程度絲毫看不出已經步入30歲，她也在直播中可愛擺拍、許願吹蠟燭，精緻五官引發網友討論，「太凍齡」、「潤娥穿碎花裙好美啊」、「吃了防腐劑的臉蛋。」

同場加映 南韓碎花裙品牌

frombeginning

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南韓網拍品牌frombeginning旗下推出多款碎花裙，長版剪裁再搭配上小碎花，整體效果十分清新，再注入荷葉邊或是V領等復古元素，就能打造韓妞視覺。

MONTS

同樣來自南韓的女裝品牌MONTS，受到藝人李聖經、AOA成員雪炫、庭沼珉等人公開上身演繹而走紅，旗下衣著也是走偏復古設計，包括條紋、荷葉邊、碎花元素一躍而上短版襯衫以及裙裝等單品，上身效果遊走於正式與休閒之間，也受到韓妞們喜愛。