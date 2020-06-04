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女生都想貼上去的「男人性感體香」　少吃肉、穿透氣衣，再挑選一支好香

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記者李薇／綜合報導

夏天到了想要避免自己身上散發難聞的味道，很多人都會噴上香水，讓自己維持一整天的好氣息，尤其是男性體味較重，常常都不知道該怎麼辦才好，建議可以透過3種方式來改善，搭配香水，當然就可以一整天都清爽舒適。

▲汗臭,汗味,香水,香氛,三宅一生,紀梵希,MIchael kors,moschino,。（圖／unsplash、品牌提供）

1.選擇透氣的衣物

上班族通常都要穿襯衫或是T恤，建議挑選比較好的質料，可以透氣舒適的棉質類或是排汗衣，可以幫助身上的汗水迅速排出，避免悶在衣料裡面，加上肌膚的油脂，容易悶出不好聞的氣味，讓人難以靠近。

2.多帶幾件衣服換洗

大部分的上班族都是在冷氣房裡面工作，建議在上班前可以先在衣服裡面穿透氣的背心，到了辦公室若是有出汗的狀況，就換一件衣物，讓自己可以舒適乾爽的工作，自己也會比較舒適。

▲汗臭,汗味,香水,香氛,三宅一生,紀梵希,MIchael kors,moschino,。（圖／unsplash、品牌提供）

3.避免吃太多肉類

當肉類吃比較多的時候，流出的汗裡面蛋白質與脂肪酸含量也會增加，透過細菌的分解，比較容易出現酸臭的味道，建議可以多多搭配蔬菜的飲食，然後多喝水，加速身體循環代謝，可以避免臭味出現。

4.挑選一款好味道的香水

當身體出現汗臭味的時候就已經來不及，但在身體乾爽的時候，可以挑選一罐自己喜歡的味道，薄薄的噴在身上，這樣除了可以避免一點點汗臭味就讓人聞到，還能夠保持香噴噴的。

【推薦單品】

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▲MOSCHINO TOY BOY淡香精50ml，售價2,100元。（圖／品牌提供）

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▲Michael Kors 無盡天邊淡香水，70ML、售價2,700元。（圖／品牌提供）

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▲紀梵希紳士木質淡香精，100ml、售價3,750元。（圖／品牌提供）

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▲三宅一生IGO一生之水男香，100ml、售價3,150元。（圖／品牌提供）

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fashion.net

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