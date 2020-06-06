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日本「當機資料夾」讓上班族崩潰！疊3個就能體驗電腦掛掉的絕望感

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@Monyaizumi、@_tabane

電腦用到一半，蹦出警告視窗畫面、旋轉中的等待圈圈總是讓人超緊張，擔心做到一半的東西會因此消失。日本最近就有一款資料夾以此為靈感，設計成Word的畫面配上警告小框框，重現出Word當機的情況，拿來裝文件放在辦公桌上，用看的就讓人嚇一跳。

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

日本Monyaizumi Store設計的「Word當機資料夾」，讓你用紙本文件就能體驗到電腦突然掛掉的絕望感，A4大小的資料夾做成Word介面，中間彈出的小框框視窗寫著「程式停止回應」，下方還加上旋轉中的小圈圈，把文件裝進去，光看畫面就忍不住緊張起來。

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

有趣的設計讓這款資料夾在推特上引起熱議，網友們看了都超有共鳴，很能體會打到一半文件消失的崩潰感。對上班族來說也很適合用它來裝文件嚇嚇同事，在辦公桌上看到這個資料夾，大概會先心頭一驚、倒抽一口氣。

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

這款資料夾目前已經在網站上販售，三個一組售價1000日圓（約台幣280元），越多個視窗疊在一起，看起來越驚嚇。

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

喜歡電腦周邊造型小物的話，Twitter@_tabane上經常分享許多有趣的設計，其中一款「隨身碟單字本」就很可愛！學生們背單字必備的小小單字本，外層被改成隨身碟造型，比普通的本子特別很多。雖然它還沒有正式生產，但要是有賣的話，就算沒背單字也想買來隨身攜帶。

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

▲當機資料夾。（圖／翻攝自twitter@Monyaizumi）

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關鍵字：

當機, 視窗, 電腦, 資料夾, 日本, 小物, 文具
fashion.net

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