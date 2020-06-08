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全中快放生！網狂點頭3大「幼稚男友特質」凡事都要爭到贏

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

雖然外界刻板印象總是認為，女生找另一半要找比自己大的才適合，不過年齡其實不是區別對方成熟或是幼稚的依據，也存在許多「高齡幼稚男」，即便年齡比女朋友大，卻完全沒有熟男氣息，以下3大幼稚男特點，看看男友中了沒？

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1. 凡事都要爭到贏

跟幼稚男交往光是從談吐便能略知一二，當一件事情處於分歧態度時，對方如何表達自己的看法就成為關鍵，其實很多事情並沒有輸贏對錯，若是總抱持自己才是正確的態度去與對方溝通，那麼就算是芝麻綠豆的小事也會覺得心累，所以把輸贏放一邊，才是真正識時務的表現。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 超愛講大道理

「太較真」是很多男生共同的毛病，有時候女生受委屈心裡不開心，其實並不是想聽到男友跟自己講大道理，而是單純想抱怨一下，哪怕是一個擁抱、一句問候都會讓內心烏雲瞬間消退。但是卻有大部分會「過於認真」去看待女生所說的每個觀點，變成辯論大會，造成女生往後再也不想和男友交心，寧願與姐妹訴苦，反正姐妹永遠會站在自己這邊。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 在朋友間炫耀妳

請記得女生不是男生的附屬品，所以當妳聽到男友在周圍朋友之間炫耀妳的私事，或是直接將兩人的親密對話公開，這樣都是相當不尊重女生的，可以立刻放生，因為成熟的男生絕不會將女朋友當成茶餘飯後的話題，也會適時拿捏朋友與女友之間的距離。

關鍵字：

愛情, 幼稚, 戀愛, 男友, 女友, 交往
fashion.net

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