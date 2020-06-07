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最適合油肌的防曬露特價必囤！再教你抗紫外線4大誤區：別小看陰天

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文／C編

夏天到來，很多女孩都知道要防曬，才可以維持肌膚白皙，甚至不會被曬老，但卻常常有些小動作沒有特別注意，就會有曬傷的危機，C編整理出4大常見的小誤區，看看自己哪邊沒有做足，才能維持肌膚白透亮。選對防曬品也是重要一環，例如理膚寶水全護水感清透防曬露質地清爽，最適合的就是混合肌、油肌，不黏膩、不造成負擔。

▲Her和她 理膚寶水 防曬。（圖／Her）

▲理膚寶水全護水感清透防曬露，30ml，原價980元、特價745元。點我購買。

1.用量是否足夠

防曬霜就是塗太多可能會造成肌膚負擔，但塗太少又不行的單品，建議在塗抹的時候，先估算一下用量，一整臉大約是50元硬幣的用量，然後挑選比較有保障的品牌，不要選用來路不明的單品，避免造成肌膚傷害。

▲防曬,理膚寶水,曬傷,曬老,Her和她,。（圖／unsplash、pixabay、Her官網）

▲防曬乳用得恰到好處才是重點。（圖／pixabay）

2.防曬一擦就是頂整天

防曬會隨著人體的出油、出汗，逐漸流失，不像是剛塗抹在肌膚時有效，因此，需要定時補擦，維持防護力，至少在中午的時候一定要補擦一次防曬。

▲防曬,理膚寶水,曬傷,曬老,Her和她,。（圖／unsplash、pixabay、Her官網）

▲夏天很多人就是喜歡去海邊曬太陽。（圖／unsplash）

3.陰天、冬天、在室內就不防曬

冬季或是陰天，很多人以為沒有看到太陽，甚至都待在室內，就沒有紫外線的防護問題，但實際上這是錯誤的觀念，像UVA就具有很強的穿透力，可穿透建築物等阻隔，直接射入皮膚的真皮層，導致老化。

4.物理防曬也重要

很多人以為塗了防曬就可以完事，但其實物理的防曬也很重要，像是帽子、口罩、雨傘，如果真的不想曬黑，這些單品建議隨身攜帶，看到有太陽的地方就可以拿出來用，避免肌膚有變黑的可能，尤其是到海邊玩，沒有辦法擦防曬的時候，物理防曬就變得更加重要。

▲防曬,理膚寶水,曬傷,曬老,Her和她,。（圖／unsplash、pixabay、Her官網）

▲帽子、陽傘都是防曬必備。（圖／pixabay）

理膚寶水向來在美妝界以溫和、有效著稱，「全護水感清透防曬露」質地水潤，不但清爽舒適，疊擦一點都不會覺得厚重，更重要的是它可以有效隔絕UVA、UVB，幫助肌膚不會曬傷以及曬老，30ml原價980元，購物平台「Her和她」推出超強優惠價745元，想要夏天依舊白皙的女孩還不快囤貨！

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▲Her和她 理膚寶水 防曬。（圖／Her）

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fashion.net

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