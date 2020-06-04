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沛納海揭露4大特殊材質　包辦輕盈、堅硬、獨特紋理特色

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▲▼ Panerai & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲沛納海LUMINOR MARINA CARBOTECH™ 碳纖維腕錶44毫米，395,000元。（圖／Panerai提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

除了傳統貴金屬材質、不鏽鋼打造腕錶，更多品牌投入嶄新材質研發，沛納海（Panerai）便是其一，不斷推出輕盈、堅硬、獨特色澤紋理的獨特材質，且朝環保之路邁進，運用回收保特瓶打造錶帶等。今日一次集合4項獨特物料搭配新錶聯合展出，讓錶迷近距離感受品牌的轉變。

▲▼ Panerai & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲沛納海LUMINOR MARINA DMLS鈦金屬腕錶44毫米，473,000元。

目前由碳纖維加入高科技聚合物PEEK構成碳纖維薄片的CARBOTECH™，是沛納海最廣泛運用的材質，新款LUMINOR MARINA CARBOTECH™ 44毫米腕錶即展現每塊纖維薄片各以不同方向交疊成形的獨特紋理；另一革新是由玄武岩加入聚合物製成的FIBRATECH™，本運用在太空領域，品牌首度引進製錶業，成為自家最輕的錶殼材質。

▲▼ Panerai & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲沛納海LUMINOR MARINA GOLDTECH™腕錶44 毫米，721,000元。

而目前沛納海最堅硬的材質為BMG-TECH™，揉合金屬玻璃與CARBOTECH™碳纖維複合物料，堅固、高度抗腐蝕，同時能有效抵禦外來衝擊和磁力；而過往只用在陀飛輪等頂級錶款上的DMLS鈦金屬，今年首度運用在較易入門的LUMINOR MARINA DMLS鈦金屬腕錶上，原理是利用光纖雷射將鈦金屬粉末燒結再堆疊，可自製作出中空金屬錶殼，因此重量比常規錶殼輕30%。

▲▼ Panerai & Richard Mille 。（圖／公關照）▲▼ Panerai & Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille專為運動員品牌摯友開發的RM 67-02腕錶為Quartz TPT® 與Carbon TPT®材質，重量僅32克，單只約4,690,000元。（圖／Richard Mille提供）

Richard Mille也在材質研發之路上，屢屢創造驚奇，例如為運動品牌摯友們開發的超薄錶款RM 67-02，錶殼顏色還能呼應他們各自國籍的國旗顏色，歸功於錶殼材質Quartz TPT®本為無色石英，經過浸泡彩色樹脂而展現各種鮮豔色彩，中層錶殼則是Carbon TPT®，搭配靈感源自運動鞋材質的錶帶，整只錶重量僅32克。

關鍵字：

Panerai, 沛納海, Richard Mille
fashion.net

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