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敷面膜後別馬上化妝！6個保養達人都在做的美肌小秘訣

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▲6個保養達人都在做的美肌小秘訣。（圖／翻攝IG）

▲做對美肌小秘訣，更能養出透亮無瑕疵的好肌膚。(圖／IG@laneige_kr)

編輯／Amanda

哪個女人不愛美不怕老，為了保持水嫩透亮的好肌膚，再貴再麻煩的保養品都有人買，但其實有幾個很基本、很重要卻常被忽略的保養小細節，會大大影響肌膚狀態和保養效果，快來確認你是否都知道？

▲6個保養達人都在做的美肌小秘訣。（圖／翻攝IG）

▲枕頭的清潔也會對肌膚造成影響。(圖／翻攝IG@jennierubyjane)

1.定時更換枕頭和枕套

很多人都有類似疑問，明明很認真清潔，保濕、控油也做好，為何還是反覆長痘痘？元兇很可能是你的枕頭！枕頭長時間沒更換，裡面可能滋生了很多蟎蟲，也就是所謂的塵蟎，蟎蟲進入皮膚毛囊中會引起各種皮膚問題，像是搔癢感、紅斑、黑頭，甚至會造成痘痘、痤瘡等肌膚發炎反應。

2.減少糖分的攝取

糖分攝取過多，不僅會導致發胖，就連肌膚老化、爆痘和暗沈發黃也都跟糖有關，有很多女星都曾透露為了保持身材和養護美肌都在實行減糖飲食。想做好抗醣化，首先要盡量戒掉甜食、少喝飲料等高糖分食物，且可將精緻澱粉換成燕麥、蕃薯等優質澱粉，減少每日糖分的攝取量。

▲6個保養達人都在做的美肌小秘訣。（圖／翻攝IG）

▲冰過的眼霜、眼膜不僅可幫助消腫，夏天用來更涼爽。(圖／IG@makeupfridge)

3.冰過的眼霜是消腫神器

眼睛容易水腫，有泡泡眼困擾的女生，可以試試把眼霜、眼部精華等眼周保養品先冰在冰箱，早上起床後再拿出來塗抹按摩，不但可以幫助快速消腫，尤其夏天時用起來更是冰涼舒爽。

4.睡美容覺改善痘痘肌

肌膚新陳代謝最佳時間為晚上10點至凌晨2點，此時腦下垂體分泌褪黑激素最多，具有良好修護效果，因此睡美容覺一詞為真，充足睡眠有助於改善、修護痘痘肌。

▲6個保養達人都在做的美肌小秘訣。（圖／翻攝IG）

▲敷完面膜後最好等一陣子再上妝。(圖／IG@ponysmakeup)

5.敷臉、洗澡後別立刻上妝

很多女生為了讓底妝更服貼，喜歡在妝前先敷上一片面膜，敷完後就立刻化妝，這可是大NG！因為洗澡和敷面膜後，毛孔都處於張開狀態，這時候立刻化妝會讓彩妝成分深入毛孔、卡在毛孔內，容易導致清潔不乾淨。建議先用乳液/乳霜保濕滋潤肌膚，稍微過一陣子，毛孔恢復正常狀態再上妝。

6.最便宜又有效的保養是防曬

英國BBC紀錄片《美麗的真相》中曾實驗證實，75%皺紋的產生都源自於陽光紫外線，只有25%是因為自然衰老而產生。由此可知，如果忽略防曬，擦再多抗老保養品都白搭，每天好好擦防曬就是最划算又有效的抗老方式了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 小秘訣, 技巧, 必知, 保養達人
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