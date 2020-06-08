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摩洛哥優油超狂特價799元！必備護髮聖物　柔順秘訣還有這些

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▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／unsplash、Her）

▲頭髮保養很重要。（圖／unsplash）

文／C編

髮絲乾燥糾結是很多人難解的問題，尤其染燙頻繁，更容易造成毛躁不堪，其實有4個簡單的小技巧，照著做能讓髮絲更聽話，其中選對護髮品也是重要的一項。摩洛哥優油堪稱護髮界聖物，100ml原價1500元，購物平台「Her和她」推出下殺799元的超級優惠，不管有沒有用過都該買。

▲摩洛哥優油。（圖／Unsplash、Her）

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1.順著毛麟片吹頭

長髮要吹到乾讓人很沒耐心，亂吹一通的結果是容易讓髮絲糾結，建議順著毛麟片從上往下將頭髮吹順，吹風機建議距離頭髮15公分左右，避免過度熱傷害，並搭配梳子，讓髮絲維持一整天的柔順。

2.洗髮後按壓乾

很多人洗頭後會用毛巾搓揉，想把頭髮「搓乾」，其實這種方式很容易傷害毛麟片，建議以「按壓」的方式，讓毛巾帶走水份，頭髮才不易受到傷害，毛躁感自然也降低。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／unsplash、Her）

▲想當背影殺手，頭髮很重要。（圖／unsplash）

3.用濕手撫平毛躁

洗完手，你是不是也習慣用濕手抹一下頭髮，把它整理柔順？其實毛麟片遇到水份很容易張開，這隨手一抹，其實沒有想像中的「順」，反而可能越弄越糟，不如隨身攜帶小罐的護髮油，頭髮毛了、亂了擦一點，才真正有效。

4.適當使用護髮產品

頭髮用洗髮精洗淨後，可以先將水分稍微擠乾，將潤髮乳塗抹在髮中、髮尾，停留5至10分鐘再沖掉；或者頭髮洗好之後，吹到半乾，將護髮油塗抹在髮中、髮尾，再完全吹乾，讓髮絲受到滋潤，更柔順聽話。 

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／unsplash、Her）

▲過度染燙的人也要記得好好修護。（圖／unsplash）

【推薦單品】

摩洛哥優油2011年一上市，就掀起以「油」養髮的革命，甚至被譽為是「世紀神油」，已經紅了近10年。摩洛哥優油質地細緻，添加富含抗氧化劑的摩洛哥堅果油，以及提高秀髮光澤的維生素，除了基本的保養，也可以在吹整前用它打底，讓頭髮更健康。

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▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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關鍵字：

摩洛哥優油, 髮油, 保養, 髮絲, Her和她
fashion.net

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