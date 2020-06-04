來「老佛爺快閃店」喝咖啡超時尚！還能聞到王心恬令人「成癮」的香氣

▲「老佛爺快閃店」將於6／9台北東區登場。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）儘管已離世超過一年，仍然不曾離開過時尚迷的心中，同名品牌KARL LAGERFELD台灣總代理Weng Collection為重現老佛爺將時尚融入日常的生活哲理，將在6／9於台北東區開設「老佛爺快閃店」，不僅有多款限定商品，現場還有超可愛的老佛爺造型咖啡飲料吧！

Weng Collection創辦人蔡佳宸（Fanny）本次邀請到了時尚名人王心恬共同打造了全新的「老佛爺快閃店」空間，王心恬同時身為香氛品牌那木瓦（NAMUA）的創辦人，這次以空間香氛規劃設計師的身份特別為快閃店挑選了一款「讓人想消費」的氣味——「罌粟X麝香」，現場瀰漫著舒適又高級的香氣，就像是「罌粟」一般令人成癮。

▲兩人以經典黑白搭配，一同演繹KARL LAGERFELD時尚單品。（左）Fanny（右）王心恬。

「老佛爺快閃店」這次還在店內設置了「咖啡吧」，為本次一大必訪亮點，經典的Q版老佛爺肖像躍上Nespresso咖啡機以及外帶紙杯，瞬間讓喝咖啡變成一件時尚感十足的事。活動前10日（6／9～6／18）每天前20名將可獲得免費咖啡，共有兩款咖啡飲品可選擇：910經典黑咖啡和老佛爺黑白拿鐵。

由於歐洲精品產業尚未全面復工，包括KARL LAGERFELD的商品都苦苦進不了台灣，Weng Collection不惜犧牲高成本空運商品來台，才順利完成了本次的快閃店，以時尚服裝單品、鞋款結合花卉、香氛、咖啡以及書畫、音樂等元素，呼應老佛爺「時尚生活態度」的主題，老佛爺曾說過：「每個人每天都應該在生活中發現驚喜。」希望透過限定快閃店，使消費者體現「讓時尚走進生活」。

▲KONDO KARL防水拖鞋-粉NT$2,980、SKYLINE IKONIK運動鞋-黑粉NT＄$8,980。



「老佛爺快閃店」將於6／9正式開放（台北市忠孝東路四段175號1樓），本次增加了許多獨賣限量商品，除了老佛爺經典的黑白設計，亮眼色彩的春夏新品彷彿也為即將迎來的盛夏與後疫情時代帶來了活潑氣息。

▲限量版KARL亮片肩背包-黑NT＄17,800、限量版KARL鏡面肩背包-銀NT$19,800。



KARL LAGERFELD這次也有推出潮流界正夯的透明LOGO袋款，並將之與花藝結合，原價NT＄4,980，特價NT＄1,599。透明袋也可以加購599元方式單買，只不過限量只有10個！於6月中開放購買。

▲LOGO透明袋花禮NT$1,599。



▲現場還有販售老佛爺書籍。KARL & Chouipette偷窺造型限量行李箱20吋NT$7,999、28吋NT$9,999，限量版KARL托特包-黑NT$5,980。



此外Weng Collection創辦人Fanny也透露：「當兩個月的快閃期間過後，會把這邊的空間改裝成為品牌的旗艦店。」

▲店內空景照。



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