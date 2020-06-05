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4步驟手把手教妳畫出自然眉型　先從眉下方開始下筆就對

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記者李薇／台北報導

眉毛不像眼妝或是唇彩，隨著不同的季節、場合，有多種不同的變換風格，通常眉妝只會依據髮色來進行挑選，變化也不會太過誇張，但別以為它不重要，要擁有持久、自然的眉型，可是有多道工序，才能讓整體眉妝更加漂亮。

【自然眉型STEP BY STEP】

1.先用修眉刀去除眉邊多餘的雜毛，讓眉妝可以變得更加乾淨，使用眉梳將毛流整理乾淨。

2.先用眉筆、眉粉或眉膠描繪出清楚的眉型，並且填補眉毛的空洞。若是還抓不到眉型，建議可以從眉毛的下緣開始畫，上面再描繪出類似的平行線，比較容易可以找出眉妝的位置。

3.使用眉梳將眉毛梳開，通常用眉筆容易產生筆觸，建議可以使用眉梳，將過於濃烈的色彩梳開，打造出自然的眉型打底。

4.接著，使用染眉膏先逆梳整個眉毛，讓每一根細毛都可以沾上染眉膏之後，再將眉毛整個梳開，就完成著色。

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