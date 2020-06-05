fb ig video ETtoday search mobile

9元買到爽！IKEA今起「週末限時優惠」麵包碟、給皂器都銅板價

>

▲宜家 。（圖／路透）

▲歡慶6月6日瑞典國慶， IKEA宜家家居自今（5日）起連續三週推出週末限時優惠。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

為歡慶6月6日瑞典國慶日，IKEA宜家家居於今（5日）起連續三週，針對生活類用品推出週末限時優惠，第一週（6／5至6／7）包括TÅRTSMET碗盤刷附給皂器、FÄRGRIK麵包碟以及VIKFJÄRD毛巾統統降至9元，民眾花銅板價就能入手。

IKEA宜家家居桃園店吹熄燈號讓民眾哀鴻遍野，不過隨即在週末推出實體門市限時優惠，第一週今起至7日針對熱賣的生活產品進行折扣，全部下殺9元。優惠單品包括TÅRTSMET碗盤刷附給皂器, 輕壓上方就能將清潔劑擠在碗盤上，是不少人的洗碗神器，原價39元現在降至9元。而設計簡約的FÄRGRIK麵包碟，無論是裝菜或是甜點都很適合，並提供淺綠色以及深土耳其藍挑選，也從原價39元降到9元。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲TÅRTSMET碗盤刷附給皂器以及FÄRGRIK麵包碟，原價39元降至9元 。（圖／IKEA提供）

還有觸感柔軟的VIKFJÄRD毛巾，厚度適中吸水性極佳，同系列包含不同尺寸毛巾和浴室腳踏墊，打造舒適風格，同樣9元就能入手。除了第一週的9元特賣，門市也將在未來兩個週末舉行優惠活動，每人限購兩件。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲觸感柔軟的VIKFJÄRD毛巾，原價39元降至9元 。（圖／IKEA提供）

此外，即日起至6／11（四）UNIQLO首度攜手GU推出聯合感謝祭，折扣商品包括女士無鋼圈胸罩從原價790元降至590元，現省200元；夏季必備單品圓領T恤從原價390元降至290元，涼感衣指定款原價390元降至290元，女裝特級彈力牛仔褲首次從原價1490元降至990元，現省500元也是歷史新低。

▲▼UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲即日起至6／11（四）UNIQLO首度攜手GU推出聯合感謝祭 。（圖／UNIQLO提供）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

宜家, 家居, IKEA, 瑞典, 折扣, 優惠, 9元, 銅板價, 殺價
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

南韓票選「理想老公」八成女人都投給「他」　讓孔劉退居第二！

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

《誰是被害者》許瑋甯拍完戲大解放　六套夏日穿搭辣眼睛

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

脫單必看！日男票選「最討厭」女生髮型　原來太可愛也不行

跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」 新包裝無法挑喜歡的口味吃！Skittles彩虹糖推「無色」限定款挺平權 地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感 潮男必備！Nike用工廠垃圾做鞋　「Space Hippie」環保系列超前衛 SUQQU同時引進英國、伊勢丹限定色　超美「奶茶色漸層頰彩」被搶翻 河豚解體模型燒腦有趣！拼完直接變料理達人　還能神還原1：1日清杯麵 元斌42歲長這樣？最新高清近照釋出網暴動：絕對吃了防腐劑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面