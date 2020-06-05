9元買到爽！IKEA今起「週末限時優惠」麵包碟、給皂器都銅板價

▲歡慶6月6日瑞典國慶， IKEA宜家家居自今（5日）起連續三週推出週末限時優惠。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

為歡慶6月6日瑞典國慶日，IKEA宜家家居於今（5日）起連續三週，針對生活類用品推出週末限時優惠，第一週（6／5至6／7）包括TÅRTSMET碗盤刷附給皂器、FÄRGRIK麵包碟以及VIKFJÄRD毛巾統統降至9元，民眾花銅板價就能入手。

IKEA宜家家居桃園店吹熄燈號讓民眾哀鴻遍野，不過隨即在週末推出實體門市限時優惠，第一週今起至7日針對熱賣的生活產品進行折扣，全部下殺9元。優惠單品包括TÅRTSMET碗盤刷附給皂器, 輕壓上方就能將清潔劑擠在碗盤上，是不少人的洗碗神器，原價39元現在降至9元。而設計簡約的FÄRGRIK麵包碟，無論是裝菜或是甜點都很適合，並提供淺綠色以及深土耳其藍挑選，也從原價39元降到9元。

▲TÅRTSMET碗盤刷附給皂器以及FÄRGRIK麵包碟，原價39元降至9元 。（圖／IKEA提供）

還有觸感柔軟的VIKFJÄRD毛巾，厚度適中吸水性極佳，同系列包含不同尺寸毛巾和浴室腳踏墊，打造舒適風格，同樣9元就能入手。除了第一週的9元特賣，門市也將在未來兩個週末舉行優惠活動，每人限購兩件。

▲觸感柔軟的VIKFJÄRD毛巾，原價39元降至9元 。（圖／IKEA提供）

此外，即日起至6／11（四）UNIQLO首度攜手GU推出聯合感謝祭，折扣商品包括女士無鋼圈胸罩從原價790元降至590元，現省200元；夏季必備單品圓領T恤從原價390元降至290元，涼感衣指定款原價390元降至290元，女裝特級彈力牛仔褲首次從原價1490元降至990元，現省500元也是歷史新低。

▲即日起至6／11（四）UNIQLO首度攜手GU推出聯合感謝祭 。（圖／UNIQLO提供）

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