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Swatch挺性別平權　彩虹錶驕傲秀主張

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▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch倡導性別平權的#OPENSUMMER彩虹錶，2,700元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接六月同志驕傲月，Swatch推出以性別平權運動象徵的彩虹旗發想的#OPENSUMMER彩虹腕錶，從面盤到錶帶都染上彩虹色調，代表尊重多元、包容不同，是一款跨越性別界線的繽紛錶款，自在凸顯每個人獨一無二的光芒。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲#OPENSUMMER腕錶凸顯Swatch對於多元、包容、開放與愛價值的重視。

Swatch自1983年發表第一只腕錶以來，一直抱持自由開放的設計宗旨，不被國界、性別、文化、思想、信仰、性格或任何意識形態侷限，當然力挺同志平權運動，因此將彩虹旗概念延伸至腕錶，傳達紅色代表生命、橘色象徵療癒、黃色是陽光、綠色為自然、藍色表現寧靜與和平、紫色代表代表精神，將個人主張戴在手腕上最時髦。

▲▼ Trollbeads & Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Trollbeads & Swarovski 。（圖／公關照）

▲Trollbeads推出雨過天晴琉璃珠925純銀手鍊。（圖／Trollbeads提供）

彩虹意象不僅呼應同志運動中追求的目標「平等」，在新冠肺炎肆虐期間，也成為人們希望的象徵，丹麥飾品品牌Trollbeads打造雨過天晴概念的琉璃串珠，彩虹環圈上點綴立體雲朵，為世人打氣；彩虹造型飾品幾乎是各家必備款，施華洛世奇（Swarovski）有多款項鍊可供選擇，無論佩戴者支持何種寓意，都能展現正面能量。

▲▼ Trollbeads & Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇彩虹項鍊4,990元。（圖／施華洛世奇提供）
 

關鍵字：

Swatch, Swarovski, Trollbeads
fashion.net

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