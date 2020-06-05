凱莉珍娜曬全球唯一「鉑金包」價格太驚人　誰還敢懷疑她的財力？

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@kyliejenner、＠_jay_ahr_

卡戴珊家族「金家小妹」凱莉珍娜（Kylie Jenner）擁有常人無法想像的財富，經常在IG上放上日常美照，透過身上的單品展現財力，日前凱莉珍娜貼出一組穿著白色緊身Bodysuit的性感照片，其實背後那顆長得特別不一樣的「鉑金包」才是重點，因為全世界就只有唯一一個，且售價飆破台幣百萬元！

日前凱莉珍娜才被《富比士》從富豪榜上除名，並在報導中揭露個人美妝品牌Kylie Cosmetics和Kylie Skin的公司財報疑點，懷疑凱莉珍娜在品牌銷售額上大灌水，因此將她「最年輕白手起家的億萬富翁」的名號剔除。

不過凱莉珍娜也不甘示弱，在推特上指控《富比士》的報導不準確，將導致失去信譽，且表明自己從來就沒有想要這些頭銜。事實上，就算凱莉珍娜真的不再名列富豪榜上，對於一般人來說她還是一個貨真價實的「富豪」，從IG貼文的行頭就可證明。

這組照片中，凱莉珍娜背後的愛馬仕「鉑金包」，是由比利時品牌「JAY AHR」設計師Jonathan Riss改造而成，他運用精湛的刺繡工藝技術，在經典鉑金包製作出Bandana絲巾圖騰，全球就只有這麼一個！為品牌「The Vintage Iconic Hermes Bag X Jay Ahr Collection」中「Bandana 」系列的白色款式，在早先Jonathan Riss也曾經製作過綠色與灰紫色款，一顆Bandana系列刺繡鉑金包就要價38,500美元，約台幣115萬，買得起這款包還不算有錢嗎？

▲Jonathan Riss還曾於各地收集Louis Vuitton 「KEEPALL」古董皮包，並製作出多款刺繡作品。



在 Instagram 查看這則貼文 JAY AHR（@_jay_ahr_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 8:08 張貼

▲愛馬仕的其他經典包款也是Jonathan Riss的創作畫布。



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