史努比迷、蠟筆小新粉快搶！2大藥妝店換購活動　電鍋、行李箱太可愛

記者張毓容／台北報導

不管你是SNOOPY史努比迷還是蠟筆小新粉絲，快衝藥妝店就對了！兩大藥妝店龍頭「康是美」和「屈臣氏」不約而同看準卡通授權商品創造的話題與國人喜歡換購實用性高的居家雜貨商品，分別與2大人氣卡通明星推出滿額加價、集點換購商品，從SNOOPY電鍋、小椅凳到蠟筆小新動感超人造型登機箱、無線鍵盤組，全都可愛到不行，光看擺著就讓人有好心情。

▲康是美再度找來SNOOPY推出消費滿額加購活動，27款超可愛居家小物萌度破表。（圖／品牌提供，以下同）



今年夏天，康是美再度攜手SNOOPY史努比打造全店行銷活動，以「SNOOPY Color Summer」為主題，自6/10～8/4期間分3波段推出共27款SNOOPY生活家居小物，其中包含史努比70週年紀念商品，還有會員獨享加購的限定款，造型可愛又吸睛還很實用，只要單筆消費滿488元，即可加價199元～3,999元換購。

▲史奴比小椅凳和超吸睛電鍋、行李箱3入組是許多人頭號搶購目標。

康是美於夏季推出SNOOPY系列全店行銷活動已有六年，每次都引發史努比粉絲瘋狂搶購，本次以居家生活、廚房小物及旅行用品等3大重點打造商品。居家用品部分，首推全台限量各6,000個「SNOOPY來作客小椅凳」、「SNOOPY造型摺疊桌」，輕巧設計、快速收納不占空間；廚房小物絕不能錯過超划算的「SNOOPY好食尚電鍋」和「SNOOPY煮烤兩用鍋」，可愛外型加上高規格設計，但加價購只要市價5折起；旅行用品則以「SNOOPY週年紀念行李箱3入組」最吸睛，一次滿足三種尺寸需求，且外殼上還有70週年限定浮雕壓紋，全台限量6,000個。

▲另外還有70週年限定玩偶和會員獨享加購14款限定商品。



此外，還有搭配年份吊牌的70週年限定SNOOPY玩偶和康是美會員獨享加購的14款限定商品也不能錯過，像是史努比頭像造型的「Snoopy好消暑冰棒模具組」、輕巧好攜帶的「Snoopy杯套吸管組」、小體積多夾層的「Snoopy旅行吧護照夾」，讓俏皮可愛的史努比陪你過夏日。而此次換購活動除了全台400家康是美門市外，康是美線上門市eShop通路也將同步開跑。

▲屈臣氏則找來可愛又痞賤的蠟筆小新推出集點活動。



屈臣氏也找來日本超人氣角色「蠟筆小新」合作，於5/28～7/29期間推出「尬電小新潮」集點活動，共打造5款又萌又潮的生活居家小物，不論是外出穿搭還是居家、辦公都很實用。凡於活動期間消費滿NT$200即贈1點，集滿8點就可加價換購1款商品，且其中還有2款為期間限定兌換商品，想蒐集全套的小新迷快記好時間別錯過了。

▲可愛又復古的無線鍵盤組擺在辦公室心情就很好，讓小白和小新陪你一起上班。



本次集點活動共推出5大商品，包含可從龍蝦小新、妮妮兔子2種超萌造型玩偶裡抽出環保購物袋的「呱張偶包購物袋」；以寬版背帶搭配時下正流行的半透明材質小方包「別想塑膠我相機包」；有著超萌蠟筆小新滑鼠墊、小白滑鼠、復古打字機鍵盤三件套的「是在哈囉無線鍵盤組」，超可愛造型光是放在桌上就能讓上班心情都變好。

▲有立體耳朵的動感超人造型登機箱超吸睛。



另外還有2款5/28～7/1期間限定商品，包含出門、上班必備的肥嘟嘟佐衛門證件套、小新鑰匙包、小葵收納包等3款「尬電帥掛繩包」；以蠟筆小新動感超人造型打造，超吸睛又實用的「旋轉我登機箱」。

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