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《小紅書》37歲博主吃出20歲模樣　9樣抗老食物讓你神凍齡

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▲▼《小紅書》凍齡博主狂推9樣抗老食物 。（圖／翻攝自小紅書、UNSPLASH）

▲除了天生好基因，飲食習慣也能延緩肌膚老化。（圖／翻攝自小紅書/hanama、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

女生追求美麗沒有終點，更希望能維持膚況讓人看不出實際年齡，日前小紅書上有一位凍齡博主，37歲看起來卻像20出頭，她分享除了化妝、打扮，她對飲食特別下工夫，以下9種食材多吃，不只抗老更有很好的美容效果。

▲▼《小紅書》凍齡博主狂推9樣抗老食物 。（圖／翻攝自小紅書、UNSPLASH）

1.花生和芝麻

她分享花生和芝麻皆是抗衰老的首選，除了富含維他命E，同時還有防止黑色素沉澱作用，能進一步抑制斑點形成。芝麻中還含有芝麻酚，能預防女性衰老，對男性而言，內含的維生素B群也可促進新陳代謝。

▲▼《小紅書》凍齡博主狂推9樣抗老食物 。（圖／翻攝自小紅書、UNSPLASH）

2.核桃與松仁

核桃和松仁據說是慈禧太后的養顏秘方，她70多歲仍擁有烏黑秀髮和白皙肌膚，這兩樣食材功不可沒。就營養成分來看，內含維生素E和鋅都能滋潤肌膚，對抗衰老。松仁更含有蛋白質、脂肪、碳水化合物以及鈣、磷、鐵等微量元素，對於美容潤膚有不錯的效果。

▲▼《小紅書》凍齡博主狂推9樣抗老食物 。（圖／翻攝自小紅書、UNSPLASH）

3.南瓜、胡蘿蔔

南瓜和胡蘿蔔機含有豐富β胡蘿蔔素，擁有優秀的抗氧化劑，防止細胞自由基損傷，身體也較不容易老化。更可轉化成身體所需的維生素A，使肌膚緊實，自我修復能力更提升。

▲▼《小紅書》凍齡博主狂推9樣抗老食物 。（圖／翻攝自小紅書、UNSPLASH）

4.黃豆和毛豆

黃豆和毛豆皆擁有豐富植物性蛋白質，是不和膽固醇的蛋白質來源，適量食用可以幫助提高體內雌激素，使肌膚增加彈性。

▲▼《小紅書》凍齡博主狂推9樣抗老食物 。（圖／翻攝自小紅書、UNSPLASH）

5.紫玉米

紫玉米擁有高營養價值，內含豐富蛋白質、維生素E、胺基酸與花青素，有不錯的抗氧化力，豐富的胡蘿蔔素能幫助排毒養顏，抑制肌膚老化提早報到。

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關鍵字：

抗老, 凍齡, 食物, 飲食
fashion.net

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