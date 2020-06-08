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戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

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▲戀愛時嘴巴最甜的3大星座男。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash,pexels

大部分女人都喜歡聽甜言蜜語，尤其是來自另一半的情話或讚美，更能讓女生心花怒放，但其實很會說情話的男生並不多，喜歡嘴甜的另一半可以鎖定以下3個星座男，戀愛時甜言蜜語不用錢，能把女生甜到心底。

▲戀愛時嘴巴最甜的3大星座男。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：天秤座

和平主義者天秤座在說話時，向來就是保持在不得罪人的前提之下，而天秤男尤其喜歡讚美別人，有時為了活絡氣氛或是達到目的，更是會誇得天花亂墜，加上他們很擅長發現別人的優點，將對方優點放大，而盡量不去批評對方的短處，因為對他們來說，自己心理有數就好，說出來只是容易引起爭端。而這項「技能」他們也時常發揮在戀愛中，用各種甜蜜情話把另一半哄得服服貼貼的。

▲戀愛時嘴巴最甜的3大星座男。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：天蠍座

平時看起來有點高冷的天蠍男，其實很重感情，情感反應強烈，還有驚人的意志力，一旦決定了獵物目標，就絕對不會輕易放手。聰明、觀察力又敏銳的他們，不管做什麼事情都有謀略，就連戀愛時也是帶著腦子的，他們很懂得該如何做才能討女生歡心，所以甜言蜜語當然是基本配備，就算有時候不是出自真心，他們也能說得很動聽、甜入你心底，讓另一半感覺備受寵愛。

▲戀愛時嘴巴最甜的3大星座男。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：雙子座
原本就是說話高手的雙子座，談起戀愛來就像天生自帶「情話嘴」，甜言蜜語張口就來，完全零負擔、不卡殼。但雙子男的甜言蜜語是有階段性的，剛在一起時，情話多寡、甜蜜程度全看他的心情好壞，只要他們心情好，可以把另一半誇到「天上有，地下無」，但是否真心這樣想不一定；而當雙方感情穩定、在一起時間長了以後，雙子男的情話就會越來越出於真心，甚至會願意在別人面前對另一半說出很實在又真心的讚美。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 情侶, 戀愛, 感情, 甜言蜜語, 情話, 讚美, 稱讚, 雙子, 天蠍, 天秤
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