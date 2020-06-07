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令人作嘔的5大做作女行徑：蹭飯不付帳、學人精　遇到絕對要遠離！

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、IG@kyliejenner

有種女生眼裡只有自己的利益，表面上可能和你是朋友，私底下卻只把你當成必須剷除的競爭對手，各種人前人後表裡不一的「做作」行徑，看在眼裡真的好令人作嘔，如果身邊有這種人的話，還是儘早遠離、不再來往為妙。

▲做作行徑。（圖／翻攝自Pinterest、IG）

＃和男生說話立刻變聲

明明平常和女性朋友們說話的聲音很正常，但是只要周圍出現異性，聲音就會瞬間高八度，故意想裝可愛，如果問她為什麼聲音變了，也只會回答：「我本來就是這樣。」真的令人翻盡白眼。

＃什麼都愛搶，姐妹、曖昧對象都搶

有些人看到人家好就是眼紅，所以什麼都想分一杯羹、什麼都想搶過來，甚至會不惜在背後耍手段，也要把你的好姐妹、你的曖昧對象搶走。

▲做作行徑。（圖／翻攝自Pinterest、IG）

＃學人精

朋友們之間互相分享、推薦好物再正常不過了，去買和你一樣的包包、一樣顏色的口紅都還可以接受，但是如果連髮型、去哪裡打卡、吃什麼餐廳⋯⋯都要學，這已經到太誇張的地步，真的令人很困擾。

＃到處蹭飯吃

大家也許都看過有些女生，總是喜歡裝熟、攀關係，哪邊有好康的就往哪邊靠，從學生時代愛分食不熟同學的便當，到工作後愛參加各種飯局，再藉機未付帳偷溜，被提醒的話還會耍賴說：「可是我只吃一點。」厚臉皮行徑讓人超作嘔。

▲做作行徑。（圖／翻攝自Pinterest、IG）

＃拿你的秘密拉近跟別人的關係

剛開始還不知道她的真面目時，你可能會把她當作可以交心的朋友，和她分享一些私人的秘密，不料她卻把你的秘密，當作閒話爆料給其他她想接近的人，以此來拉近關係，讓你平白無故被擺了一道，所以說交友真的要慎選。

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關鍵字：

女生, 噁心, 友情, 雙面人, 做作女
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