7個「閱讀的理由」　透過文字認識世界、深層地省思自己

▲（圖／Pexels@Min An）

古人說：「三日不讀書，便覺面目可憎，言語乏味。」書本帶給我們的影響，不僅是知識與學術的累積，還有做人處事、心靈啟發、體驗感受等內在的省思，藉由文字的串連、字句的衍生，伴隨我們度過人生每個不同的階段。

隨著科技、資訊越來越發達，書本逐漸式微，取而代之的是豐富的影像、音頻，甚至是AR、VR等虛擬實境的享受。然而，人的生活終究無法擺脫文字，每分每秒文字都出現在周圍，陪伴世界的轉瞬與進步。透過以下7個觀點深入反思，只要閱讀終能尋求不同的寶藏！

1.鍛鍊耐心的好方法

別的先不說，能夠平心靜氣地看完一本書，眼球隨著字句規律的移動，便是一個磨練耐心的好方法。做許多事情都需要耐心，就像養育一個孩子長大成人一樣，之中的過程需要莫大的心力迎擊未知的挑戰；藉著字裡行間的描述、蘊藏文句間的寓意以及雙眼從書中「捕捉」文字進入腦中的動作，鍛鍊出我們堅定、穩固的沉著與縝密思維。

2.提升思考判斷能力

▲（圖／Pexels@Pixabay）

是否有過這樣的經驗，當閱讀某些文字時候，總是有那麼幾句話、那麼幾個段落，可以觸動心靈深處，接著引發了一連串的反思。而思考這件事，對人來說是非常重要的「必須」，透過書本裡的闡述比喻，不僅會挑起我們的好奇心，也在無意間提升了邏輯的思考和面對事物的判斷力。

3.飽覽世界各地風情

▲（圖／Pexels@Porapak Apichodilok）

環遊世界是人人的夢想，卻礙於時間、金錢、家人等羈絆，使我們無法隨心所欲、無後顧之憂地到任何想去的地方。這時，閱讀就變成了一把我們認識世界各地風情的鑰匙，雖說只能靠文字與圖片過過乾癮，但換個角度想，其實也算是某種程度的鼓勵：「世界很大很美，要竭盡所能地去飽覽、去看看不一樣的地方。」

4.看到社會多重面向

人往往會受限於舒適圈，看不到外面的世界，造就狹隘的思想和價值觀。透過不同國家、不同作者的書籍，我們得以看到其他地方的社會樣貌，了解別人的生活方式，並藉以反思；好的就努力學習、壞的就感念知足，當看到越多的社會面向，不只視野更加寬廣，我們也會變得更珍惜自己所擁有的種種。

5.感受文字的渲染力

▲（圖／Pexels@Negative Space）

有句話說：「文字可以愛人，但也會傷人。」許多無法用話語或影像表達的理念，藉由文字所架構而出的字句，往往比直接的聽覺或視覺還要強烈，因為文字本身就具有一定程度的渲染力，它可以帶給人溫暖、也可以將人打垮，可以激勵人心、也可以傷人透底。

6.辨別真假間的微妙

很特別的一件事是，書本裡的內容終究出自於作者的專業、觀點或創造，其中的真假、是非對錯，也不是任何人可以說清楚、講明白的。編輯覺得，這就是閱讀有趣的地方，讓讀者自行判斷、辨別、下註解，透過不同的書籍內容，感受有趣的微妙感。

7.審視自我人生價值

▲（圖／Pexels@Leah Kelley）

拿心靈雞湯、勵志類型的書籍來說，它能適時地帶給迷網、找不到目標的人確切的目標，給予客觀的建議；或者，拿小說類型的作品來說，我們即可透過審視別人的人生、別人的故事來做自我反思，定義自己在這個世界上的價值，開啟更深層的生命體悟。

現在，開始閱讀吧！睡前也好、通勤時也好、放假時也好，每天抓出一點時間悉心感受書本與文字的力量。久而久之，也許我們便能成為不一樣的自己！

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