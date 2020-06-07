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《誰是被害者》刻劃人心另一面！每個生命的結束，都是另一種成全

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▲誰是被害者。（圖／女子學提供）

▲（圖／誰是被害者劇照）

台劇《誰是被害者》播出後不負眾望地榮登Netflix熱門排行榜第一名，是由社會線記者、刑事警察大隊、鑑識人員等三條軸線延伸，與連環自殺案件相互交錯而成的一部犯罪懸疑劇。

起初外界看似殘酷、匪夷所思的他殺案件，隨著劇情發展與演員細膩演繹角色的內心情緒，才揭開令觀眾無比驚訝的內幕，被害者其實是以「完成遺願」的方式，自願走往生命盡頭，寫實地刻劃人心深層的另一面：每個生命的結束，都是另一種成全。

在深不見底的黑洞裡，妳卻看見了我

▲誰是被害者。（圖／女子學提供）

▲（圖／誰是被害者劇照）

遺願清單之一的劉光勇，多年來一直在殺人前科的陰影下活著，日日夜夜被沉重的罪惡感枷鎖綑綁，終日被懊悔與愧疚侵蝕著心志，兩度想以死謝罪的他，卻因為妻子始終不離不棄，重燃他心中早已熄滅的火光：「活下去。」

如果有這麼一個人，能用一個眼神去理解你無法說出的千頭萬緒；願意看見你在負面情緒背後隱藏的巨大壓力、脆弱，我們會感到被理解、被接納，會發現原來世界還是有你的容身之處。

你回到身邊的那一刻，我到家了

▲誰是被害者。（圖／女子學提供）

▲（圖／誰是被害者劇照）

在戲中擔任關鍵角色的江曉孟，是這場「遺願清單」的最後參與者，獨自一肩扛起媽媽的龐大醫藥費與照護壓力，而媽媽離世後，她的世界也隨之崩塌。多年後再見到離家多年的爸爸，站在懸崖邊的她，緩緩說出：「爸，我已經到家了。」便閉上眼掉落懸崖。

為了在社會上生存，有些人被迫快速成長與獨立，吃盡苦頭也看盡人性，如江曉孟在堅強又冷漠的面具底下，仍然是那個渴望父愛與完整家庭的小女孩。她要的不是道歉或解釋，而是在人生最需要遮風避雨的時候，有父母切切實實的愛與陪伴。

面對過往苦痛，我選擇釋然

▲誰是被害者。（圖／女子學提供）

▲（圖／誰是被害者劇照）

社會線記者徐海茵，追查一連串命案的同時，逐漸碰觸到內心深處無法直視的傷口──爸爸曾帶著全家去自殺，雖然她與媽媽活了下來，對爸爸的愛卻從此轉為恨與憤怒。

然而，當徐海茵越追溯遺願背後的真相，卻從這些痛苦的靈魂身上，看見自己的影子。像是走過一條深長的隧道，隨著膠著的案情漸趨於明朗，看著這些被害者，她也逐漸對心中的痛釋然，放過了一直離不開的自己。

遺願清單上的人們，被世界極端地對待，因此選擇走上極端的道路。同為淪陷痛苦深淵的人，在彼此身上找到一直期望的「被理解」的感受，而願意為此付出僅有的寶貴性命，成全下一個「自己」。他們背對逃離的那個方向，其實才是內心深處最迫切的渴望，但因為害怕再次承受不被善待的恐懼，才不停往反方向狂奔。

最撼動編輯的一幕，是江曉孟手持蠟燭，為每個生命結束的當下，點燃小小的火光。不禁想起《誰是被害者》的導演莊絢維所說：「每個人內心都有個很小、快要熄滅的希望，但它是一定存在的。」

延伸閱讀：

說到底，人最渴望的仍是愛。從《誰是被害者》談人生價值：要平凡的活著，還是離開後的光榮？

致輕熟女：切斷一段關係並非狠心，而是為了朝更好的自己邁進

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 誰是被害者, Netflix, 遺願, 刻劃人心, 內心希望
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