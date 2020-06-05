海瑞溫斯頓讓貴婦陷入選擇困難　珠寶錶風格多元

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Lotus 36毫米自動腕錶，約1,920,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）原定3月Time to Move錶展發布的年度新錶，延至6月終於亮相，除了一款Project Z14逆跳秒功能男錶，主力全放在珠寶女錶上，特別是卓時Premier腕錶系列女錶全採用錶徑36毫米貴金屬錶殼，並於面盤展示各式精巧工藝，讓女性在不同場合、日夜穿搭都容易搭配。

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Hypnotic Chrysanthemum蛋白石搭鑽石錶（左）約9,270,000元，Majestic Art Deco36毫米自動腕錶約3,400,000元。

喜愛粉嫩色調的女性，很容易就被Premier系列Lotus腕錶擄獲目光，面盤上粉色和白色珍珠母貝組成的花朵，猶如從珍珠色澤水面緩緩浮出；同系列Hypnotic Chrysanthemum腕錶，則由不同車工美鑽與帶有迷人遊彩的蛋白石排出盛開花朵姿態，風格大器； 海瑞溫斯頓也在此系列重現裝飾藝術特色，運用光滑黑玉搭配珍珠母貝、鑲嵌珍珠與鑽石，打造幾何設計展現黑白美學的Majestic Art Deco腕錶。

▲海瑞溫斯頓Ocean系列黑白雙逆跳功能36毫米自動腕錶（左）約2,000,000元，Precious Cluster頂級珠寶時計約3,770,000元。

若想嘗試運動風，Ocean系列雙逆跳錶是首選，海瑞溫斯頓首度推出黑白配的全新白金錶款，功能盤外圈與錶圈、錶耳均鑲滿美鑽，為機械錶注入華麗元素；而最能展現珠寶經典緊簇鑲嵌的Precious Cluster鑽錶，則以饒富女人味的設計取勝，祖母綠型切工造型錶殼，上下兩端皆以錦簇鑲嵌飾有水滴形鑽石和三角型切工鑽石。

▲伯爵Limelight Gala系列18K白金鑽錶（左）4,230,000元，18K白金漸層藍寶石鑲鑽珠寶錶1,970,000元。（圖／伯爵提供）



伯爵（PIAGET）珠寶錶主力Limelight Gala系列，今年以全新砂金石面盤亮相，同時推出錶框鑲嵌漸層藍寶石與鑽石的錶款，而最奢華的設計為雪花鑲嵌190顆鑽石面盤、錶圈與錶耳鑲嵌32顆欖尖形切割鑽石的款式，各品牌豐富的珠寶錶樣式，讓貴客陷入選擇困難了。