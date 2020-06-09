生乳捲控的美食大集合！北中南10家特色店鋪　輕鬆吃到爆漿內餡、彈潤口感

你也是生乳捲控嗎？快來看看小編收集的這幾家北中南甜點店，每一家看起都超級欠吃！

生活在他方ELSEWHERE CAFE

台北市中正區

擁有台北前三名千層稱號的生活在他方，生乳捲也不容小覷！濕潤軟綿的蛋糕體吃起來很柔潤，季節限定的靜岡焙茶口味帶著優雅茶香且不甜膩，想吃可要密切注意店家粉專，或是致電詢問。

▲（圖／美食客遇fun胃提供）

甜野新星

台北市信義區

位於市政府的甜點工作室，主要提供無糖無麩質的生酮甜點，在板橋、新莊、台中也有據點。無粉的生乳捲質地輕柔軟綿，不會乾，濃郁的蛋奶香氣會越嚼越香，搭配微鹹的鮮奶油超級涮嘴！

▲（圖／美食客の食記提供）

小樂堂

新北市新店區

於捷運大坪林站附近，專賣抹茶和焙茶的系列甜點。使用丸久小山園抹茶粉加上日本綠藻，濕潤的海綿蛋糕散發著抹茶香氣，和草莓的酸甜果香搭配得宜；焙茶口味茶感更重一些，內餡香氣濃郁，推薦給喜歡茶類甜點的人！

▲（圖／美食客貪吃提供）

奕順軒

宜蘭縣羅東鎮/宜蘭市/礁溪鄉

在宜蘭有三家分店的人氣奶凍捲，有草莓、芋頭、巧克力等口味。中間的奶凍Ｑ嫩冰涼，草莓口味酸甜、芋頭口味濃郁，兩者都不甜膩，口感層次多，是吃完會讓人心靈滿足的幸福甜點！

▲（圖／美食客DenDen提供）

沫沫生乳捲專門店MÒ MÒ PATISSERIE

桃園市中壢區

價錢十分可愛的生乳捲專賣店，每片平均價錢只要100元上下，原味生乳捲甚至只要台幣80元！蛋糕體同樣也是彈潤軟綿，口味選擇多，8款不同口味讓人每種都想嚐嚐，有選擇障礙的人可以多揪幾個朋友一起分享！

▲（圖／美食客+1提供）

SUPPLE COFFEE

台中市西區

隱身在安靜住宅區內的甜點店，每日供應的甜點都不同，有千層、戚風、生乳酪、生乳捲等，可先至店家粉專查詢。芋泥生乳捲鬆軟綿密，內餡包裹著鮮奶油和芋泥，香氣濃郁。

▲（圖／美食客walker提供）

起風

嘉義市東區

很有味道的獨棟老宅下午茶店，以販售台灣茶為主，而甜點價格都不貴。紅烏龍生乳捲口感蓬鬆篇紮實，中間的紅茶鮮奶油帶著微甜香氣。除了下午茶甜點外，還有四川燃麵套餐和糯米腸的餐點，十分特別。

▲（圖／美食客蘇姵嘉提供）

貳林工作室

台南市東區

隱身於巷弄內的手作甜點店，蛋糕櫃中的甜點種類琳瑯滿目，時常有限定點新推出，以粉專每日公告為主。以戚風類為大宗，常有許多獨特的創意變化，而生乳捲表現也同樣不俗。在這邊可以吃到比較獨特的口味。

▲（圖／美食客丹吃食物提供）

納咖啡烘豆室

台南市北區

成大附近的咖啡廳，許多人來都會點一塊生乳捲和焦糖海鹽戚風。生乳捲相當厚實，用叉子下壓還會回彈，內餡的生乳還會爆漿；焦糖海鹽戚風口感一樣Q彈軟嫩，配上鮮奶油和焦糖淋醬甜度剛剛好。

▲（圖／美食客丹吃食物提供）

撒豆サトウ

高雄市三民區

每日限量的日式手工抹茶甜點，使用丸久小山園抹茶粉及天然食材製作，常態甜點有抹茶千層和抹茶生乳捲，其他甜點則不定期推出。綿軟帶一點彈性的抹茶生乳捲茶味適中，抹茶味和乳香融合得很剛好。

▲（圖／美食客chun提供）

圖、文／MENU美食誌

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