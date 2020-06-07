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芒果季來啦！夏日必吃甜點、冰品推薦　吃進酸甜味爆表又消暑

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夏天就是芒果的季節。剛邁入芒果產季，店家們就已經開始推出各種芒果美食，快吃起來吧！

OOTORO MILK大とろ牛乳

加了膠原蛋白的牛奶冰。吃起來帶著冰沙的口感，散發著濃郁奶香味，上面放滿芒果切塊，下面則是芒果醬，可以再加上店家提供的可可粉、黃豆粉、芝麻粉、玫瑰海鹽四種配料變換口味。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客巧妹提供）

益新冰果室

黃澄澄的芒果爽中間夾了香蕉清冰，加了煉乳但沒有想像中的甜膩，而店家還有販售超級芒果爽！是芒果冰沙中添加新鮮芒果切丁，再加上一球冰淇淋，讓整杯都是芒果。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

祥賀芒果牛奶冰

超大一盤芒果冰，多人分享都不是問題！芒果量非常足，切成一塊塊放入嘴中剛剛好的大小，酸甜的芒味配上香甜的煉乳，芒味爆表又消暑。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客豬是的念著倒提供）

有春冰菓室

Q彈的小芋圓添加了不同的口感，底層的冰含有滿滿的芒果味，上頭還有一支芒果果肉做成的冰棒，一碗冰可以吃到多種不同的形態。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客王靜瑜提供）

SIANG HAO PÂTISSERIE・DESSERTS・手作甜點

芒果卡士達、法國生乳餡、芒果奶餡、戚風蛋糕，一打開就散發濃濃芒果香，芒果吃起來超級甜，吃一口就停不下來！

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客肥姬提供）

有間冰舖

冰淇淋濃郁、雪花冰清爽、芒果塊香甜，還可以再加煉乳。另外一旁放上幾塊情人果，搭配著一起吃，酸酸甜甜好滋味。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客偽台南人提供）

裕成水果店

台南老字號水果店。選用上等愛文芒果，擺上一球有著雪酪口感的冰淇淋，再淋上芒果甜漿，果香、甜度、口味都沒有讓人失望。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨小夫妻提供）

冰屋

酸酸甜甜的芒果淋上煉乳後，凸顯了芒果的新鮮與香甜，上頭的冰淇淋很綿密，白色部分吃起來像是卡士達醬，最後再來一顆布蕾，非常完美。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨的世界沒有距離遠近提供）

大苑子

每年夏天都想喝一杯的大苑子芒果冰沙！整杯冰沙完全是用真的芒果打出來，吃得到芒果果肉，雖然小小一杯要價不斐，但喝過後還是會想再喝。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客黏提供）

麻古茶坊

使用愛文芒果打製成冰沙，並加入自製綠茶凍與芝士奶蓋，豐富的口感，不得不來一杯。

▲芒果甜品。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Joy‘s提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 芒果, OOTOROMILK, 益新冰果室, 祥賀芒果牛奶冰, 有春冰菓室, SIANGHAOPÂTISSERIE, 有間冰舖, 裕成水果店, 冰屋, 大苑子, 麻古茶坊
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