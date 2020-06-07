悶壞了快來趟國內小旅行！特搜3款可折疊、伸縮的好用行李箱　

編輯／Emily 圖／翻攝自LaserPecker、muji.com、pocketnow.com

最近疫情趨緩，已經準備解封，大家是不是也想規劃一趟國內小旅行，來轉換一下悶壞的心情呢？短短兩、三天的旅行，收拾行李其實不簡單，這裡特搜了三款可折疊、伸縮的行李箱，讓你平時在家收納、外出攜帶都更方便，也不用怕容量太小裝不夠。

LaserPecker

日本公司LaserPecker所推出的「FREETRIP」折疊式行李箱非常神奇，平常不用的時候，可以把行李箱壓扁成只有7公分的薄片！收納在櫃子之間、床底下都可以，完全不佔空間，要用的時候只要拉開，就能輕鬆組裝完成。

它的長寬為36×22公分、高度57公分，雖然不大但容量剛好適合裝3～5天小旅行的行李，有綠、藍、黑、白四色，定價30,850日圓（約台幣8,398元）。

無印良品

無印良品除了一般硬殼行李箱，也有推出一款可調整厚度的行李箱，這款平常不用時，只要把內側板材收起來，就能把厚度縮減一半，居家收納超方便，要用的時候再拉開，一樣有超大容量。

這系列有深藍、黑色、灰色三款，還有三種尺寸大小，可依照個人需求挑選，售價台幣3,550～5,700元。

Rollux

Rollux的可伸縮行李箱能從一個手提行李，拉長成航空箱大小，外出時間不長超適合選用這款，一開始帶著輕便的小行李就可以出發，回程東西變多時，只要拉開下層，就能多出一倍的空間來放你的戰利品，不管辦公、旅遊都超好用。

拉開行李箱下層不需費力，女生也能輕鬆完成，側邊有金屬支撐，不用怕變形。完整高度約85公分，壓縮後約40公分，有三種顏色可以選擇，售價美金224.99元（約台幣6,697元）。





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