謝金燕彩繪洋裝撞衫林心如！頂「阿呆瀏海」氣場完勝…網跪了

▲「姐姐」謝金燕與林心如都相中MOSCHINO彩色線條洋裝 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

「姐姐」謝金燕總是走在時尚尖端，日前PO出一張頂著阿呆瀏海的照片驚艷各界，只見謝金燕身穿彩色線條洋裝霸氣擺拍，毫無違和感讓粉絲甘拜下風。不光是謝金燕眼光獨到，林心如也曾穿著同款裙裝接受採訪，兩人風格截然不同，顯然氣場也差一大截，引發網友熱議。

▲「姐姐」謝金燕頂著阿呆瀏海擺拍，穿著MOSCHINO彩色線條洋裝超前衛 ，NT$278,000。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 春夏系列以藝術家畢卡索畫作為靈感來源，由設計師 Jeremy Scott 一手打造，鮮艷色彩與立體輪廓線條成為亮點，卻不是人人都能駕馭。日前「姐姐」謝金燕就以前衛阿呆瀏海搭配彩色線條洋裝擺拍，設計中暗藏著畢卡索著名女性輪廓臉型 ，浮誇衣袖以及蝴蝶結將氣勢升華到高點；而撞色線條在姐姐白皙肌膚襯托下絲毫不顯突兀，再以DRUSUS 色塊拼接穆勒鞋收尾，多種元素強加於一身也能輕鬆hold住，全身頗有藝術感的呈現，再配上阿呆瀏海新造型，一舉一動宛如時尚大片。

▲林心如腳踩墨綠色飾釦 LURUM 高跟拖鞋收尾，呈現溫柔美感，NT$52,800。（圖／品牌提供）

就連近期忙於宣傳新劇《誰是被害者》的女星林心如也恰好相中同款，兩人撞衫已成事實，不過林心如腳踩墨綠色飾釦 LURUM 高跟拖鞋，淡妝與低馬尾讓衣著不再如此高調，反而多了一絲小女人的溫柔韻味，使得整體造型化作沉穩風格呈現，對此網友紛紛表示：「氣場差很多」、「姐姐真的太時尚」、「林心如也很美，只是氣勢輸了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Jeannie Hsieh 謝金燕官方IG（@jeanniehsieh___bbb）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 2:20 張貼

謝金燕多種風格都能駕馭，去年年底四處征戰時裝周的她，走遍巴黎、米蘭、倫敦留下時尚足跡，日前於巴黎鐵塔前街拍美照，畫面中謝金燕以Alexander McQueen 全黑西裝出鏡，上身俐落剪裁突顯謝金燕勻稱身型，腰間更採用透視蕾絲點綴，搭配深V領口增添性感氣息。視線向下一望，不規則的蕾絲長裙讓整體比例更為修長，姐姐招牌美腿也呼之欲出，最後運用黑色高筒靴收尾，造型遊走於性感與率性間，讓姐姐在巴黎街頭成為焦點。而畫面中的「姐姐蕾絲口罩」其實是去年她與中衛口罩公司的聯名款式，也意外在疫情爆發後成為最時尚裝備，先前曝光詢問度破表，目前確定量產，民眾近日便可在各大電商平台買到姐姐同款。

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