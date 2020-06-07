寶格麗錶圈刻9大城市名　台灣引進羅馬款耍酷

▲義大利演員Alessio Lapice演繹BVLGARI BVLGARI城市系列2020年特別版腕錶。（圖／D.Atlan攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）BVLGARI BVLGARI系列城市腕錶今年翻新，推出羅馬、東京、杜拜、巴黎、倫敦、伊比薩、米蘭、墨西哥城和紐約等9大城市錶款，經DLC類鑽碳高耐磨鍍膜處理的黑色錶圈，上方鐫刻BVLGARI品牌 logo，下方則鐫刻各自不同的城市名，台灣只引進ROMA字樣的羅馬城市錶。



▲台灣只引進城市特別版中的BVLGARI ROMA腕錶，133,600元。



▲襯著藝術家藝術家 Natacha Paschal繪製紐約模樣的城市特別版BVLGARI NEW YORK腕錶，133,600元。（圖／寶格麗提供，以下同）

1975年寶格麗為百位頂級VIP 打造的 BVLGARI ROMA 紀念腕錶，引發熱烈迴響，品牌於是在1977年推出靈感源自古羅馬紀念碑圓柱結構的BVLGARI BVLGARI 腕錶，而錶圈銘刻品牌Logo則發想自古羅馬錢幣，經典延續至今的城市款，內載自製BVL 191自動上鍊機械機芯，且錶帶有棕色小牛皮和黑色橡膠兩款選擇，可自由替換。寶格麗為凸顯9大城市的特色，特別邀請9位藝術家創作插畫，展現品牌與城市的連結。

▲數位藝術家Faunesque 創作東京作品呼應BVLGARI TOKYO腕錶，133,600元。



除了城市名入設計，地區文化特色也常成為腕錶的靈感來源，Graham大中華區子公司便向總部建議，打造限量100只的戰機復古系列限量龍腕錶，一條怒目圓睜的亞洲龍盤踞在面盤上，折斷了刻度以宣示自己的主權，而龍身則環繞計時分鐘盤，龍尾將刻度都擠倒了，噴出的熊熊火焰則成為時標12，設計相當生動。

▲全球限量100只的Graham戰機復古系列限量龍腕錶，218,000元。（圖／Graham提供）