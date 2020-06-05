宋智孝坦承：年紀到了吃什麼都胖　爆瘦7公斤全靠這「兩招」

▲宋智孝與金武烈出席《詭妹》電影宣傳活動。（圖／達志影像）



記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝以綜藝節目《RUNNING MAN》班底角色紅遍亞洲，有著「懵智」、「王牌ACE智孝」等多種可愛暱稱，近期為出演驚悚電影《詭妹》出席宣傳活動，自曝：「上了年紀後吃什麼都胖。」但是靠著這兩種方法，成功為電影瘦身7公斤！

▲宋智孝逼近40歲依然美麗凍齡。（圖／達志影像）



宋智孝日前出席電影宣傳活動穿上一件來自南韓時尚品牌FAYEWOO的雙色拼接長洋裝，胸前開洞設計小露性感，展現優雅知性氣質，笑起來更是融化現場所有粉絲。訪問中宋智孝也提到，為了讓劇中詭異又驚悚的角色能演繹得更傳神，她足足減重了7公斤！

▲宋智孝活動上穿著的洋裝。（圖／翻攝自FAYEWOO）



大家也都知道宋智孝在《RUNNING MAN》中一直保持著標準的女星纖細身材，在沒有重要拍攝的時候不會刻意的減肥，「睡覺」則成了她最主要的飲食控管方式，常常被拍到在哪裡都能睡的宋智孝，甚至透露自己曾一連睡上48小時，靠著「愛睡覺」的習慣來減少進食，自然就會瘦。

不過這次為了拍攝非常具有挑戰性的電影，宋智孝決心瘦身，利用「晚上6點後不進食」、「每天跑步10公里」兩種方法成功瘦了7公斤，讓拍攝成果達到了更高的標準。宋智孝也在訪問中慨嘆：「已經到了吃什麼都會胖的年紀了。」在殺青後恢復正常的生活，體重便以兩倍的速度彈回來了，但是日前出席活動時仍然非常纖細苗條，臉部澎潤、氣色也很好。

▲在電影《詭妹》中確實可以發現宋智孝瘦了一圈。（圖／翻攝自《詭妹》劇照）



宋智孝時常在節目上以全素顏出鏡，加上披頭散髮、扮醜搞笑，一點都沒有女明星的架子，令人感覺特別親切、自然，即便已經38歲肌膚狀況仍然滑嫩且無瑕，連少女們都要心生嫉妒。

▲在宋智孝臉上一點也看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自IG@vidivicikr）



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