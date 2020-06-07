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狸克、西施惠現身「瑪莉歐樂園」　日本環球影城《動森》周邊太欠買

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編輯／Duke

在新冠肺炎（COVID-19）的籠罩下，全球環球影城紛紛休園，原訂要在今年7／24前開幕的日本大阪環球影城全新園區「超級任天堂世界」也受到影響，不過這一切都在日本解除禁令後露出曙光，因為自本月8日起大阪環球影城開放入園，連話題滿滿的《動物森友會》周邊商品也悄悄上架，等著各位玩家搶購！

▲環球影城上架動森周邊。（圖／翻攝自任天堂、蝦皮、悠遊卡公司FB）

▲《動物森友會》周邊商品悄悄在超級任天堂世界上架。（圖／翻攝自任天堂）

自今年初開始，大阪環球影城不斷釋放「超級任天堂世界」園區的消息，包括真實比例的蘑菇王國、庫巴堡壘場景以及瑪利歐賽車設施。其中，新園區也在近日透過粉絲的空拍機曝光，裡頭不僅擁有五顏六色的城堡，入園前也會先經過星星廣場，滿滿的任天堂氛圍，要不是受疫情影響，應該會有許多粉絲立馬衝一波大阪遊玩。

除此之外，還有網友在Twitter上公開新園區商店時，發現《動物森友會》的周邊商品已經悄悄擺上貨架，當中包括初代NPC 、奸商狸克、人氣歌手K.K.、西施惠、莉莉安等角色，不曉得大家想要先買哪一個呢？

與此同時，原訂於2／6販售的PlayStation授權「DS4手把造型悠遊卡」，在6／3正式開賣後隨即完售，火紅程度超越想像。不過，某些搶到的人並沒有要收藏的想法，而是放到蝦皮、奇摩拍賣上以數倍價炒賣，藉此賺取錢財，也讓原本提供給大眾使用的造型悠遊卡變調。

▲環球影城上架動森周邊。（圖／翻攝自任天堂、蝦皮、悠遊卡公司FB）

▲被放到蝦皮上進行炒賣。（圖／翻攝自蝦皮）

再經過網友一陣撻伐與批評炒賣的行為後，悠遊卡公司終於聽到人民的聲音，表示會在6／8上午11點起，開放為期三天的預購，並且預購多少就製作多少，只要在期限內於7-Eleven、全家、萊爾富、OK超商以及PC home、MoMo等指定通路預購，就能買到喔！

▲環球影城上架動森周邊。（圖／翻攝自任天堂、蝦皮、悠遊卡公司FB）

▲DS4手把造型悠遊卡再售。（圖／翻攝自悠遊卡公司FB）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 日本, 大阪, 環球影城, 任天堂, 動物森友會, Switch, 狸克, K.K, PS4造型悠遊卡
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