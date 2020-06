狸克、西施惠現身「瑪莉歐樂園」　日本環球影城《動森》周邊太欠買

編輯/Duke

在新冠肺炎(COVID-19)的籠罩下,全球環球影城紛紛休園,原訂要在今年7/24前開幕的日本大阪環球影城全新園區「超級任天堂世界」也受到影響,不過這一切都在日本解除禁令後露出曙光,因為自本月8日起大阪環球影城開放入園,連話題滿滿的《動物森友會》周邊商品也悄悄上架,等著各位玩家搶購!

▲《動物森友會》周邊商品悄悄在超級任天堂世界上架。(圖/翻攝自任天堂)

自今年初開始,大阪環球影城不斷釋放「超級任天堂世界」園區的消息,包括真實比例的蘑菇王國、庫巴堡壘場景以及瑪利歐賽車設施。其中,新園區也在近日透過粉絲的空拍機曝光,裡頭不僅擁有五顏六色的城堡,入園前也會先經過星星廣場,滿滿的任天堂氛圍,要不是受疫情影響,應該會有許多粉絲立馬衝一波大阪遊玩。

PHOTO UPDATE : Super Nintendo World at Universal Studios Japan is making incredible progress, and thanks to @imaiko02 on Instagram, we got some amazing shots of the upcoming land: https://t.co/dMS6l60kHH pic.twitter.com/oj92Tg3xrm