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「發光神器」3種開外掛用法太狂！下殺57折，讓妳7天就白回來

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▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,淡斑精華,保養。（圖／IG）

▲被譽為是發光神器的單品就是它。（圖／riri_bom IG）

文／C編

夏天到來很多人都想要讓肌膚美白，其中，在PTT、Dcard爆紅的「發光神器」契爾氏激光極淨白淡斑精華，討論度就超高，每個人都在問到底可以怎麼用，才能讓肌膚變得白皙透亮，小編就整理3大開外掛的用法，只要跟著做，重現白皙透亮絕對不是問題。

1.化妝水之後全臉塗抹

化妝水可以幫助肌膚打開吸收的通道，幫助後續保養進入肌膚底層，因此建議可以在化妝水之後使用，全臉塗抹，可以局部加強在臉部痘疤的地方；或是在洗完臉，臉還有一點濕潤的狀況下，全臉使用，也能夠帶給肌膚吸收到美白精華。

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，100ml，原價6,400元，特價3,650元。點我購買。

2.奢華地搭配面膜紙濕敷

因為這款激光極淨白淡斑精華質地偏水狀，因此有網友會搭配薄的化妝棉或是面膜紙，均勻沾在上面，然後針對全臉濕敷，可以更加迅速地吸收進臉部，看起來透亮又有光澤，不過建議在使用上，沒有敏感或是刺激的人，再這樣使用，以免變美不成反而爛臉。

3.針對局部痘疤濕敷

沒辦法全臉濕敷、但又想要快速解決暗沈的女孩，建議可以將化妝棉剪成小塊，滴一滴精華在上面，然後濕敷在痘疤的位置，加強黑色素的淡化，這樣也可以比較省荷包，同時又可以讓全臉看起來乾淨無瑕。

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,淡斑精華,保養。（圖／IG）

▲連韓妞都愛的契爾氏淡斑精華。（圖／julove000 IG、2nd.m1hye_ IG）

Kiehl’s的「發光神器」激光極淨白淡斑精華之所以被封神，是因為很多女孩都有暗沉的困擾，塗抹它之後竟然覺得肌膚看起來更加白皙透亮，而且有些人是有痘疤、黑斑的狀況，使用之後也感受到淡化的跡象，號稱史上最強美白精華液，一滴就有4種效果，能淡斑、透亮、保濕、Q彈，很多人用過都大為推薦、不斷回購。

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▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

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