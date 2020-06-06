41歲Melody扮少女　戴Tiffany微笑項鍊、Dior漁夫帽好清新

▲Melody戴Dior漁夫帽28,500元、Tiffany T Smile鑲鑽項鍊78,000元，打扮猶如少女。（圖／翻攝melodykliu IG）



記者陳雅韻／台北報導

迎接周末該做什麼打扮？41歲的「時尚媽咪」Melody紮起鬆鬆的麻花辮，穿上粉米色線條的蝴蝶結背心，頭戴Dior Dioriviera灰色法式印花漁夫帽，正是炎熱夏季最具涼感度的時尚穿搭，她沒忘了戴上Tiffany T Smile系列項鍊，透露迎接假日的好心情。

▲Tiffany T Smile 18K金鑲鑽項鍊（上）138,000元，Melody戴的小型款Tiffany T Smile 18K金鑲鑽項鍊78,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany T Smile鑲鑽項鍊（左）3種材質各138,000元，Tiffany T Smile 18K金項鍊39,000元。

Tiffany T Smile系列以一抹微笑般的線條，散發正能量，收服不少名人圈辣媽，包括賈永婕、小S、孫芸芸都戴過此系列項鍊，款式從未鑲鑽、鑲鑽的小型與大型款微笑項鍊均備，這回Melody戴的是78,000元小型款鑲鑽項鍊。

▲Melody戴同款Dioriviera灰色法式印花漁夫帽，28,500元。（圖／Dior提供）

而天氣炎熱，Melody靠時尚帽子遮陽，選擇Dior當紅圖案的Dioriviera灰色法式印花漁夫帽，雖布滿了植物與動物圖騰，但顏色淡雅，讓她的夏日造型顯得清新迷人。