賈靜雯成DIOR台灣首位彩妝大使　發光蘋果肌都這樣做

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝自alyssachia IG

藝人賈靜雯育有3名女兒，每天忙於照顧孩子以及家庭，但在戲劇演出也是用精湛的演技，讓人看得入戲，在2019年飾演《我們與惡的距離》宋喬安一角，獲得第54屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，可以說是家庭事業兩得意。

最近時尚品牌DIOR也找上她擔任首位台灣迪奧彩妝大使，她也分享自己的美麗祕訣，「找到適合自己的底妝超重要！能為肌膚打造宛如天生好膚質的迪奧超完美持久底妝系列，就是讓我24H隨時完美的秘密。」難怪已經45歲的賈靜雯每次不管是拍攝時尚大片還是私底下的IG生活照，都可以超上相，原來就是挑對了底妝。

賈靜雯也表示，私下日常她喜歡使用超完美持久柔光粉底液，讓肌膚綻放自然健康光澤，展現少女朝氣感，「我喜歡選擇比平時用的色選再亮1個色階，只要簡單搭配唇彩，整體妝容就能非常明亮有活力，連跟我女兒合照也能不開濾鏡像閨密。」

在工作時，精緻無瑕妝容她就交給超完美持久柔霧粉底液，讓肌膚透出精緻柔霧光，鏡頭前怎麼拍都自信完美，「我很喜歡柔霧粉底液呈現出隱隱約約散發光澤的半霧光妝感。它的質地非常潤澤貼膚，不會有霧面底妝給人的面具感，能打造出皮膚天生就很好的完美效果，這種效果不論搭配任何彩妝，都能完美烘托出精緻質感，在鏡頭前特別能展現氣場。」

不只是使用粉底液，賈靜雯還會彩妝師的專屬技法，讓蘋果肌看起來飽滿又澎潤，「我會使用超完美持久遮瑕乳，眼頭、眼尾使用與粉底相同的#1N色選，最關鍵的就是笑肌上緣要點上#00的亮白色，均勻拍開後就能瞬間讓眼下澎潤明亮，雙眼更加有神。」

除了用對粉底，時常家庭與工作接力忙碌的她，也有自己的超完美上鏡哲學，不僅每天會為自己準備一杯「綠拿鐵」養膚：蔬果汁搭配枸杞、紅棗，工作前一天也會積極運動健身，因為她發現運動後的肌膚，隔天上妝會超服貼，難怪每次出現在鏡頭前，都是最亮眼的焦點。