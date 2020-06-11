進入微型世界拍「迷你婚紗照」！鑽戒當鞦韆、乘葉子渡河太浪漫

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@kontuelek69

大家應該幻想過如果縮小成迷你人，觀看周遭景物會是什麼神奇的感覺吧，泰國攝影師（@kontuelek69）就以此為發想，拍攝了一系列作品，看到準備結婚的新人一起坐在鑽戒上、乘著葉子一起渡河，畫面也太浪漫，這種別出心裁的「迷你婚紗照」成為有趣的新選擇，讓你留下值得回味的照片。

這對情侶與鑽戒做成的鞦韆一起合影，縮小後的他們剛好可以擠進戒指裡，置身在樹葉之間，看起來甜蜜又夢幻。

結婚就是兩人一起的冒險，身穿婚紗、西裝的情侶，一起把葉片當小船渡河好浪漫，就像進入了電影《借物少女艾莉緹》的世界，還有改搭迷你車模型的版本，一樣很可愛。

美麗的新娘從小小的禮物盒裡冒出來，一定讓新郎瞬間心動，能和最愛的人結婚，就是最棒的禮物。

另一系列則是以食物為道具，喜歡喝酒或咖啡，可以跳進酒杯裡進行有趣的互動，拍下活潑俏皮的照片。

人縮小後，冰棒變得超巨大，可以把冰棒棍當成椅子，跟另一半坐在上面，享受兩人時光。

除了婚紗照，也可以拍全家福或與自家寵物合影，把狗狗耳朵當成遮雨棚的照片模樣超Q，家人們一起圍著海盜桶拍照也好有趣。當然這系列照片沒辦法真實拍攝，而是要仰賴修圖、後製，攝影師也大方分享了幕後拍攝的花絮。

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