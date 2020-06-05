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韓素希「斜肩紗裙」網盛讚紅毯最美　孫藝珍、秀智開火辣低胸緊追

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▲第56屆百想藝術大賞。（圖／CFP）

▲第56屆百想藝術大賞於今（5日）下午登場，女星秀智、韓素希、孫藝珍以及IU等人都緩緩步上紅毯，現場競爭激烈。（圖／CFP）

記者鮑璿安／外電報導

南韓影壇盛事第56屆百想藝術大賞於今（5日）下午登場，受到疫情影響改採取直播方式舉行，不過現場仍是星光熠熠，憑藉《夫妻的世界》爆紅的演員韓素希，以及八項提名的《愛的迫降》女主角孫藝珍等人都換上華麗禮服出席，連同擔任主持人的秀智在內，紅毯競爭相當激烈。

▲第56屆百想藝術大賞。（圖／CFP）

▲第56屆百想藝術大賞由（左起）申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人，秀智身穿DIOR 2020春夏高訂禮服相當美艷。（圖／CFP）

第56屆百想藝術大賞基於疫情安全改採取直播方式舉行，現場少了粉絲圍觀卻熱度不減，終於在稍早正式登場。此次繼續由秀智、朴寶劍以及申東燁受邀擔任主持人，秀智身穿DIOR 2020春夏高訂禮服登場，白色百褶裙設計更增添仙氣，再注入深V剪裁與抓皺效果點綴，秀智不忘盤起長髮露出顯瘦鎖骨，雖然造型上處於安全牌，不過鏡頭下唇色稍微黯淡失色。

在本屆獲得八項提名的熱門戲劇《愛的迫降》女主角孫藝珍，穿著Ralph Lauren 2019早秋香檳色禮服步上紅毯，一頭披肩直髮搭配淡妝仍是藏不住仙氣，裙裝以細肩帶打造性感氣息，完美包覆身型展開，這也是孫藝珍紅毯上少有的破尺度造型，奪視后呼聲頗高。

▲第56屆百想藝術大賞。（圖／CFP）

▲第56屆百想藝術大賞。（圖／CFP）

▲出演《夫妻的世界》爆紅的韓素希選擇Alex Perry紗裙為戰袍，散發女人味不失性感氣息。（圖／CFP）

因出演《夫妻的世界》爆紅的韓素希，這回入圍最佳新人獎，紅毯表現也讓人眼前一亮，她以Alex Perry紗裙為戰袍，斜肩與不規則薄紗設計更突顯女人味，搭配收腰細節整體曲線柔美且率性，而韓素希精緻五官更是毫無缺點，不少網友直呼她是本屆紅毯最美。憑藉夯劇《德魯納酒店》入圍最佳女主角的的 IU（李知恩）則是換上GUCCI亮面禮服，U型領口修身效果極佳，而裙身滿版式GG Logo典雅中帶有一絲活潑，裙襬多層次效果行走之餘十分出彩，整體造型遊走安全牌之內。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

南韓, 戲劇, 百想藝術大賞, IU, 孫藝珍, 秀智, 韓素希, 夫妻的世界, 愛的迫降, 德魯納酒店
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