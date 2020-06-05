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8萬元Air DIOR限量球鞋開箱！快看「飛人」、「出生地」藏在哪裡

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▲Air DIOR限量高筒球鞋，將兩大品牌的特色完全發揮。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

若要說今年最受追捧關注的球鞋，Air DIOR限量鞋絕對榜上有名，這是DIOR與Air Jordan兩個品牌擦出的狂妄火花，在2020早秋男裝系列發表，實際開箱球鞋，仍是震撼力十足，連秀出鞋底都是一腳DIOR字樣、一腳Jumpman Wings圖騰，台灣暫定7月抽籤，用最公平的方式讓想買的人都有機會到手。

▲AIR DIOR Air Jordan球鞋。（圖／記者林明瑋攝）

▲Air Jordan I High OG Dior限量高筒球鞋，一亮相就成焦點。（圖／記者林明瑋攝）

DIOR男裝創意總監Kim Jones熱愛潮流、熱愛與不同領域中的佼佼者聯手，當高筒的Air Jordan I High OG Dior出現在伸展台上，仍讓人驚喜。鞋款以頂級牛皮製作，染上DIOR經典的灰色，「AIR DIOR」字樣出現在Jumpman Wings 標誌上方，Nike的勾勾則採用Oblique斜紋提花，一切都融合地恰到好處。

▲AIR DIOR。（圖／品牌提供）

▲Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋，80,000元。（圖／品牌提供）

▲AIR DIOR。（圖／品牌提供）
▲Air Jordan I Low OG Dior低筒球鞋，70,000元。（圖／品牌提供）

除了一眼看到的特色，細節當然也講究，鞋舌上的標籤以DIOR、勾勾、AIR組成，鞋筒內側印有「MIAMI」，因為2020早秋系列是在邁阿密發表的，一眼望進鞋墊，會發現左腳是DIOR、右腳是Jordan飛人標誌，甚至連鞋帶頭都刻有迷你的飛人圖案，小心思讓人會心微笑。

▲AIR DIOR Air Jordan球鞋。（圖／記者林明瑋攝）

▲鞋舌隱約可見Oblique印花，並有DIOR、Nike勾勾、AIR等標記。（圖／記者林明瑋攝）

▲AIR DIOR球鞋。（圖／記者林明瑋攝）
▲鞋外側的DIOR與Jumpman Wings標誌。（圖／記者林明瑋攝）

▲AIR DIOR Air Jordan球鞋。（圖／記者林明瑋攝）
▲鞋內側印有「MIAMI」。（圖／記者林明瑋攝）

▲AIR DIOR。（圖／品牌提供）
▲兩腳鞋底圖案不同。（圖／品牌提供）

不少名人先後曬出DIOR x Air Jordan聯名球鞋，包括高筒與低筒兩種設計，其中饒舌歌手Travis Scott可是全球第一個擁有的名人，他的富婆女友Kylie Jenner也踩了一雙，其實這雙鞋只有男鞋尺寸，並未推出女款。

▲Air Dior Kylie Jenner、Travis Scott、Kim Jones。（圖／翻攝Kylie Jenner、Travis Scott IG）

▲Air Dior Kylie Jenner、Travis Scott、Kim Jones。（圖／翻攝Kylie Jenner、Travis Scott IG）

▲Kylie Jenner（上圖）與男友Travis Scott（下圖）都穿Air DIOR球鞋。（圖／翻攝Kylie Jenner IG）

▲Air Dior Kylie Jenner、Travis Scott、Kim Jones。（圖／翻攝Kylie Jenner、Travis Scott IG）
▲DIOR男裝創意總監Kim Jones（中）穿Air DIOR。（圖／翻攝Travis Scott IG）

眾所關注的「何時、如何買到鞋」？目前高筒的Air Jordan 1 High OG Dior、低筒的Air Jordan 1 Low OG Dior，都暫定7月限量上市，數量不公布，但屆時將以線上抽籤的方式，讓想收的粉絲們都有機會，6月底將會有抽籤細節。

關鍵字：

DIOR, AIR DIOR, Air Jordan 1, Kim Jones, Air Jordan I Low OG Dior, Air Jordan I High OG Dior, 試開箱
fashion.net

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