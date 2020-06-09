《美少女戰士》甜點系飾品降臨！水手服蝴蝶結糖果、貓咪馬卡龍美翻

編輯／Emily 圖／翻攝自sailormoon-official.com、IG@lloyd_thegift

《美少女戰士》至今依舊有高人氣，每次推出聯名商品總是讓人荷包大失血，這次再度與日本飾品品牌Q-pot合作，推出最新飾品系列，將卡通裡的變身器、武器、角色特色與甜點元素結合，推出造型唯美的戒指、項鍊，還有超可愛的馬卡龍造型吊飾！

項鍊有兩種款式，是以月光仙子和小小兔的武器、變身器為靈感，並結合糖果元素做成。一款是金光閃閃的月光萬花筒神杖造型，中間還點綴著粉紅色小鑽，另一款中間有紅色愛心，看起來像顆草莓糖果，配上金色的裝飾和鍊子，整個光彩奪目，戴在胸前能感受到折射的光線，就像萬花筒一樣閃爍。

除了項鍊，還有戒指也是以變身器為靈感，中間是愛心形狀的粉紅鑽，周圍包覆著金色翅膀與華麗裝飾，戴在手指上超級吸睛。

Q-pot推出的飾品都會與甜點結合，卡通中的小貓黛安娜化身成甜甜馬卡龍，外層有可愛的小貓耳，並保留頭頂的月亮標誌，馬卡龍內餡做成粉紅色，還夾了彩色水鑽，看了忍不住要流口水，這款會有吊飾、戒指和項鍊。

《美少女戰士》的每一個角色都有自己的代表色，一看到顏色就能想起角色。水手服戰士項鍊系列，把他們胸上的招牌蝴蝶結改成可愛的糖果包裝形狀，這系列共有八種顏色，戴上它們彷彿自己也成為美少女戰士的一員。這系列預計6月27日才會開賣，詳細的販售資訊要等待後續公布。

喜歡浪漫飾品的話，也可以看看韓國飾品品牌LLOYD與迪士尼公主聯名的系列，先前已經推出過多種款式，但現在又有新商品。這次的公主戒指走小巧可愛路線，只有中間有一顆小鑽，設計比較單純，戴起來低調可愛，鑽石顏色配合公主的特色設計，共有白雪、仙杜瑞拉、愛麗兒、貝兒、長髮公主樂佩，五款售價76,300韓元（約台幣1,880元）。

另外還有可以翻開的金匣項鍊系列，售價59,900韓元（約台幣1,476元）。

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