網美必去的「農場」超特價！隨手拍都被狂按讚　苗栗飛牛浪漫野餐、宜蘭三富玩DIY

文／C編

疫情緩解，大家開始蠢蠢欲動，打算趁著暑假好好放鬆一波，休閒農場是很不錯的選擇，親近大自然、看看動物、拍美照都能辦到，有些可以住宿、想要一天來回也沒問題，大人小孩都能玩得很盡興，適合親子遊也適合約會，CP值夠高。「Her和她」在暑假來臨前，搶先推出「夏日玩農場」專區，住宿、體驗券通通超特價，趕緊買了迎接夏天。

【宜蘭】

香格里拉休閒農場

宜蘭香格里拉休閒農場位於宜蘭大元山的山麓上，約250公尺的海拔高度和年平均25度C的氣溫，在這炎熱的夏天中可謂是非常舒適，裡面有獼猴、樹蛙、螢火蟲、鳳蝶以及結實纍纍的果園，還有放天燈、打陀螺、搓湯圓等民俗活動，可以泡在這裡玩一整天。

▲宜蘭香格里拉休閒農場（實體票）尊榮四人農莊住宿二日遊原價5,600元，特價4,600元、尊榮雙人農莊住宿二日遊原價4,750元，特價3,800元、精緻單人田園美食一日遊原價650元，特價550元。點我購買。

三富休閒農場

緊鄰仁山植物園及新寮瀑布，生態相當豐富，可以更深刻體驗大自然，農場內有現代感的清水模客房、玻璃咖啡屋、落羽松步道，更有各式DIY，絕對值回票價。

▲宜蘭三富休閒農場（實體票）尊榮四人農莊住宿二日遊原價5,600元，特價4,600元、尊榮雙人農莊住宿二日遊原價4,750元，特價3,800元。點我購買。

▲宜蘭三富休閒農場豐富單人農業體驗一日遊（實體票），原價530元，特價450元。點我購買。

【屏東】

天使花園休閒農場

位於屏東的天使花園休閒農場，最大的看點就是一座白色的「蘭花教堂」，白色典雅的設計讓許多新人選擇在此結婚，或是來這裡拍拍美照、欣賞精心培育的蘭花都不錯，包括萬代蘭、文心蘭、腎藥蘭等，還有異國風情滿點的花園景致，是網美拍照打卡的好地方。

▲屏東天使花園休閒農場-精緻單人農業體驗一日遊（實體票），原價280元，特價225元。點我購買。



【嘉義】

阿里山龍雲農場

從阿里山的龍雲農場，一早就可以欣賞到朦朧山林間的第一抹日出，還有日落整片山林變成橘紅色的美景，高海拔的地區還可以聞到茶園的悠然茶香，是阿里山超級私密的旅遊景點，很多人來過就難以忘懷看到的自然美景，絕對是喜歡自然山林人必去的好去處。

▲嘉義雲龍農場日落的景色很美，尊榮四人農莊住宿二日遊（實體票）原價5,600元，特價4,600元。點我購買。（圖／翻攝自臉書）

【苗栗】

飛牛牧場

擁有眾多牛隻的飛牛牧場，是生命教育的好地方，可以在這裡與牛牛的近距離接觸，學習擠牛奶、餵牛隻、看鴨子散步等等，還有很多相關的牛乳手作，露營、享受在草地上野餐也很有樂趣，是很適合一家大小出遊的地點，飛牛牧場還有自營品牌，製作各式餅乾、奶酪等等，夏天來個冰淇淋最棒。

▲可以野餐的飛牛牧場。（圖／翻攝自臉書）



▲苗栗飛牛牧場尊榮四人農莊住宿二日遊（實體票）原價5,600元，特價4,600元。點我購買。

▲苗栗飛牛牧場尊榮四人農莊住宿二日遊（實體票）原價5,600元，特價4,600元。點我購買。

高雄

農春鎮生態教育農場

農春鎮生態教育農場擁有許多動物可以觀賞，像是小羊、小雞、兔子等等，不但可以在這裡餵食，跟小動物近距離接觸，還有手作饅頭體驗，園區內也有一個大水池，小朋友可以到裡面消暑玩耍，非常適合家裡有小朋友的人可以去體驗玩樂。

▲高雄農春鎮生態教育農場-精緻單人田園美食一日遊（實體票）原價650元，特價550元。點我購買。



【台東】

池上鄉農會金色豐收館

位於池上鄉的農會金色豐收館，裡面在7月會推出竹筏季活動，不但可以竹筏遊湖體驗、大坡池生態解說導覽、免費採荷花，還有假日市集可以逛，適合喜歡消暑玩水的人去體驗，現場還可以體驗爆米香的活動，非常有趣又好逛。

▲可以體驗竹筏賞蓮的台東池上鄉農會金色豐收館。（圖／翻攝自官網）



▲台東池上鄉農會金色豐收館-精緻單人田園美食一日遊，原價650元，特價550元。點我購買。



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