LVMH鮮肉少東賣智能錶有功　25歲當TAG Heuer執行長

▲LVMH集團少東Frédéric Arnault接任TAG Heuer執行長職務。（圖／TAG Heuer提供）



記者陳雅韻／綜合報導

今年上半年因新冠肺炎肆虐全球，精品龍頭LVMH集團沉寂好一陣子，讓1月才成為全球首富的集團主席兼執行長Bernard Arnault，資產縮水超過300億美元（約台幣9000億元），立刻丟了首富寶座，但仍是歐洲最有錢的男人。隨著各國陸續解封，集團也開始積極運作，最新消息是他的三子、25歲的Frédéric Arnault接任TAG Heuer（泰格豪雅）執行長，接班布局刻不容緩。

▲LVMH大老闆Bernard Arnault（右）常偕同妻子Helene Mercier出席社交活動。（圖／達志影像／美聯社）



Bernard Arnault與第一任妻子Anne Dewavrin育有長女Delphine與長子Antoine，兩人早已進入LVMH集團工作，Delphine是LV副總裁，Antoine則是Berluti執行長與Loro Piana主席；Bernard Arnault於1991年與加拿大鋼琴家Helene Mercier再婚，第二段婚姻育有Alexandre、Frédéric、Jean Arnault 3子，全是時尚圈高顏質的耀眼貴公子，Alexandre目前是行李箱品牌RIMOWA執行長，而Frédéric也從TAG Heuer策略與數位科技總監，升任為品牌執行長。

▲Aleexandere Arnault（右）擔任RIMOWA執行長，主導不少精彩的聯名系列。（圖／翻攝alexandrearnault IG）



外界多少會聯想Frédéric是因為有富爸爸撐腰，才會迅速接下掌管TAG Heuer的重任，但這位畢業自法國頂尖學府巴黎綜合理工學院的少東，曾於臉書、麥肯錫顧問公司服務，2017年加入TAG Heuer主導數位科技錶款，成功推出Connected智能腕錶並創下亮眼成績，因此受到拔擢，而原TAG Heuer執行長Stéphane Bianchi將擔任LVMH鐘錶及珠寶部門執行長，帶領TAG Heuer、Hublot和Zenith，以及珠寶品牌Chaumet與FRED。

▲Tiffany & Co.位於紐約的專賣店，因防止抗議失控的民眾闖入而釘上木板。（圖／達志影像／美聯社）

LVMH不僅積極規劃接班，擴展事業版圖的腳步也沒停過，本周傳出與Tiffany & Co.針對收購案在巴黎開會，因LVMH對新冠肺炎疫情衝擊、美國爆發抗議潮以及Tiffany清償債務的能力表達質疑，有意壓低去年11月宣布的162億美元（約4941億台幣）天價交易金額，一度傳出LVMH集團會在市場上收購Tiffany低價股票，但被否認，因為此舉只會破壞Tiffany品牌價值，對長遠經營而言並不利，雙方是否坐上談判桌，仍有待觀察。