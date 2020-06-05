fb ig video ETtoday search mobile

LVMH鮮肉少東賣智能錶有功　25歲當TAG Heuer執行長

>

▲▼TAG Heuer CEO 。（圖／公關照）

▲LVMH集團少東Frédéric Arnault接任TAG Heuer執行長職務。（圖／TAG Heuer提供）

記者陳雅韻／綜合報導

今年上半年因新冠肺炎肆虐全球，精品龍頭LVMH集團沉寂好一陣子，讓1月才成為全球首富的集團主席兼執行長Bernard Arnault，資產縮水超過300億美元（約台幣9000億元），立刻丟了首富寶座，但仍是歐洲最有錢的男人。隨著各國陸續解封，集團也開始積極運作，最新消息是他的三子、25歲的Frédéric Arnault接任TAG Heuer（泰格豪雅）執行長，接班布局刻不容緩。

▲▼LVMH老闆 & Tiffany 。（圖／達志影像／美聯社）

▲LVMH大老闆Bernard Arnault（右）常偕同妻子Helene Mercier出席社交活動。（圖／達志影像／美聯社）
 

Bernard Arnault與第一任妻子Anne Dewavrin育有長女Delphine與長子Antoine，兩人早已進入LVMH集團工作，Delphine是LV副總裁，Antoine則是Berluti執行長與Loro Piana主席；Bernard Arnault於1991年與加拿大鋼琴家Helene Mercier再婚，第二段婚姻育有Alexandre、Frédéric、Jean Arnault 3子，全是時尚圈高顏質的耀眼貴公子，Alexandre目前是行李箱品牌RIMOWA執行長，而Frédéric也從TAG Heuer策略與數位科技總監，升任為品牌執行長。

▲▼ RIMOWA CEO 。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

▲Aleexandere Arnault（右）擔任RIMOWA執行長，主導不少精彩的聯名系列。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

外界多少會聯想Frédéric是因為有富爸爸撐腰，才會迅速接下掌管TAG Heuer的重任，但這位畢業自法國頂尖學府巴黎綜合理工學院的少東，曾於臉書、麥肯錫顧問公司服務，2017年加入TAG Heuer主導數位科技錶款，成功推出Connected智能腕錶並創下亮眼成績，因此受到拔擢，而原TAG Heuer執行長Stéphane Bianchi將擔任LVMH鐘錶及珠寶部門執行長，帶領TAG Heuer、Hublot和Zenith，以及珠寶品牌Chaumet與FRED。

▲▼LVMH老闆 & Tiffany 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Tiffany & Co.位於紐約的專賣店，因防止抗議失控的民眾闖入而釘上木板。（圖／達志影像／美聯社）

LVMH不僅積極規劃接班，擴展事業版圖的腳步也沒停過，本周傳出與Tiffany & Co.針對收購案在巴黎開會，因LVMH對新冠肺炎疫情衝擊、美國爆發抗議潮以及Tiffany清償債務的能力表達質疑，有意壓低去年11月宣布的162億美元（約4941億台幣）天價交易金額，一度傳出LVMH集團會在市場上收購Tiffany低價股票，但被否認，因為此舉只會破壞Tiffany品牌價值，對長遠經營而言並不利，雙方是否坐上談判桌，仍有待觀察。

關鍵字：

LVMH, TAG Heuer
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡

王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代

咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點 南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica 熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂 王傳一球技不如老婆　戴TAG Heuer高爾夫球智能扳回一城 沛納海揭露4大特殊材質　包辦輕盈、堅硬、獨特紋理特色 Swatch挺性別平權　彩虹錶驕傲秀主張 理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面