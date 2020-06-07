鞋櫃裡就差這一雙！SacaiＸNike最新聯名再曝光人氣「黑白配色」

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上回揭曉Sacai與Nike使用Cortez（阿甘鞋）經典配色，打造全新聯名解構鞋「Vaporwaffle」後，爆料帳號@solebyjc隨即曝光新配色。這次雙方以萬年不敗的黑白配色呈現，時髦又百搭，正中鞋頭們下懷，直接預約今夏最潮鞋款TOP 1。

▲Sacai、Nike為Vaporwaffle注入阿甘鞋經典紅白配色。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

在 Instagram 查看這則貼文 Jean Carlos（@solebyjc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 上午 9:55 張貼

如果說上回雙方打造的LDWaffle開啟Sacai解構美學盛世，那新款Vaporwaffle絕對可以成為解構頂峰，因為新款於鞋面上不僅加入更多層次，更添加新的中底系統，使得「鞋後跟」翹起呈現類似平台的設計，為穿搭開啟更多可能性。

▲Sacai X Nike LDWaffle是2019年最火紅的解構鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲Vaporwaffle擁有全新的中底系列，為穿搭開啟更多可能。（圖／翻攝自IG@earlygvng）

不同於紅白配色使用全白鞋底，黑白配色是以米白為基底，配合鞋面與鞋帶的黑白相間手法，製作出討人喜愛的百搭配色，這對於喜歡基礎色調的人來說，無疑是最大的福音，預計將成為Sacai X Nike Vaporwaffle中最搶手的配色。

此外，使用保特瓶、回收聚酯纖維為主要概念的Converse Renew系列，近期也迎來Chuck 70 Hi與Chuck 70 Ox的發售消息。這次Converse運用水洗仿舊概念在兩款鞋型大做文章，例如高筒鞋型使用黃、橘、紫營造溫暖的夏日感，而低筒鞋型則是注入淺藍、粉色以及米白色製成，希望藉由粉嫩色調吸引少女注意。





▲Converse Renew系列推出新款。（圖／翻攝自Converse）

目前兩雙Converse Renew Chuck 70已經在Converse指定專賣店、Juice Taiwan等店鋪發售，定價分別為台幣3,280元、台幣2,980元。

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