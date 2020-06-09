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雅漾隔離乳超殺價549元！含南法活泉水　保濕不黏還能美肌

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▲防曬,雅漾,彩妝,保養,。（圖／her、pixabay）

▲夏天一定要做好防曬。（圖／pixabay）

文／C編

夏天紫外線強烈，絕對沒有人想曬傷、曬老，除了物理性防曬的帽子、陽傘，選對防曬品也很重要，擦起來厚重黏膩最令人害怕，清爽又潤色才是首選。雅漾（Avene）的清爽抗UV潤色隔離乳是網友大推的好物，保濕不黏膩，含有來自南法的活泉水、全波長防護，而且有潤色效果，十分方便好用，購物平台「Her和她」推出原價1200元，特價549元的超級優惠，快揪姊妹們一起多囤幾條，夏天不怕曬。

▲Her雅漾隔離乳。（圖／Pixabay、Her）

▲雅漾清爽抗UV潤色隔離乳SPF30 PA+++，40ml，原價1,200元、特價549元。點我購買。

雅漾清爽抗UV潤色隔離乳質地清爽水潤，輕推就可以塗抹全臉，擁有SPF30、PA+++的防曬係數，日常出門就很夠用，而且不會有悶感，輕盈得就像沒擦防曬一樣，肌膚有輕鬆呼吸的感覺，非常適合濕熱的台灣天氣。

▲防曬,雅漾,彩妝,保養,。（圖／her、pixabay）

▲防曬做好可以避免曬傷曬老。（圖／pixabay）

除了不厚重黏膩，潤色效果讓這瓶隔離乳更加分，添加珍珠粉末以及礦物成份，能輕鬆勻亮膚色，不用開濾鏡就修出美肌，呈現光澤細緻效果，除了一般肌膚使用，敏感肌也適合，妝前打底讓妝容更持久。

添加深層雅漾活泉水成分是另一大特色。活泉水來自法國南部的雅漾村，能舒緩肌膚、抗過敏，讓清爽抗UV潤色隔離乳更加保濕滋潤，對於敏感肌膚也可以達到很好的防護作用，溫和又有效。

▲防曬,雅漾,彩妝,保養,。（圖／her、pixabay）

▲夏日陽光讓人又愛又怕。（圖／pixabay）

▼▼點我搶超低價▼▼

▲Her雅漾隔離乳。（圖／Pixabay、Her）

▲雅漾清爽抗UV潤色隔離乳SPF30 PA+++，40ml，原價1,200元、特價549元。點我購買。

關鍵字：

防曬, 雅漾, 彩妝, 保養
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